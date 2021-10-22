Две иностранки погибли в результате разборок наркобанд на мексиканском курорте

Две иностранки погибли, еще три туриста были ранены в результате перестрелки между предполагаемыми членами двух наркогруппировок в ресторане на курорте Тулум в Мексике. Как сообщила прокуратура штата Кинтана-Роо, убитые туристки были гражданками Германии и Индии, а раненые граждане приехали на курорт из Германии и Нидерландов.

Отмечается, что одна женщина скончалась на месте, а вторая - в больнице. Мэр Тулума Марчиано Дзул сообщил телеканалу Milenio, что туристы попали под перекрестный огонь. Он добавил, что один из предполагаемых боевиков был арестован. Дзул признал, что Тулум столкнулся с волной насилия, связанной с конкурирующими бандами, причастными к торговле наркотиками и вымогательству.

Тулум, известный своими древними руинами майя и бирюзовыми водами, является одним из самых популярных туристических направлений страны, но его в последние годы потрясли войны за территорию между соперничающими бандами, отмечает Guardian. Мексика уже более 15 лет страдает от кровопролития, в результате которого было убито более 300 тысяч человек с тех пор, как правительство задействовало армию в войне с наркокартелями в 2006 году.