Экс-солистка "Ленинграда" обжаловала решение суда по иску к Шнурову

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс обжаловала решение Хамовнического суда Москвы, который отказал ей в иске к лидеру группы Сергею Шнурову. Певица настаивает на том, что музыкальный коллектив, возглавляемый Сергеем Шнуровым, не имеет права исполнять без ее согласия почти 40 треков.

"В жалобе мы просим отменить решение и принять новое: удовлетворить наши исковые требования", - прокомментировал ТАСС адвокат истицы Роман Лалаян.

В частности, бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Кондратьева (Вокс) требует взыскать с Шнурова 19,5 миллиона рублей за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других после ее ухода из коллектива. Всего певица заявила права на 39 треков, которые звучат на концертах группы и после ее ухода.

В сентябре Хамовнический суд отказал в удовлетворении иска певицы. Согласно решению районного суда, Шнуров как руководитель имеет право распоряжаться правами и собирать за это вознаграждение.