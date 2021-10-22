Елизавета II не поехала в Северную Ирландию и провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II в последний момент отменила запланированную на 21 октября поездку в Северную Ирландию и провела ночь в больнице.

В Букингемском дворце поспешили заявить, что с ее Величеством все в порядке. После медосмотра королева прибыла в Виндзорский замок и вернулась к исполнению "необременительных обязанностей". "Она пребывает в хорошем расположении духа", - подчеркивается в опубликованном сообщении.

Врачи посоветовали 95-летней Елизавете II никуда не ехать и провести ближайшие дни в спокойном режиме. Королева "неохотно приняла" данный совет.

По информации британских СМИ, решение монарха отказаться от поездки в Ольстер не связано с пандемией COVID-19.