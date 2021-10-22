Евродепутаты призвали премьера Польши "не радовать" президента России

Представители Европарламента раскритиковали речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинив его в том, что он вносит смуту, что только на руку России. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Моравецкий заявил, что Брюссель начал шантажировать Варшаву после того, как польский Конституционный суд признал верховенство национальных законов над законами Евросоюза. Эти слова вызвали критику со стороны депутатов Европарламента.

В частности, Манфред Вебер, являющийся председателем Европейской народной партии, прервал выступление польского премьера, поскольку слова последнего могут порадовать российского президента. "Таким политическим подходом вы ослабляете Европу. Пожалуйста, прекратите это", - сказал депутат.

В начале октября польский суд признал верховенство национальной конституции над европейскими законами. Тогда же в Брюсселе заговорили о введении возможных санкций против Варшавы.