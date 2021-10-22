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Рубрика: В мире

Евродепутаты призвали премьера Польши "не радовать" президента России

Текст: Дмитрий Кулемякин

Представители Европарламента раскритиковали речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинив его в том, что он вносит смуту, что только на руку России. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Фото: Gettyimages
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Моравецкий заявил, что Брюссель начал шантажировать Варшаву после того, как польский Конституционный суд признал верховенство национальных законов над законами Евросоюза. Эти слова вызвали критику со стороны депутатов Европарламента.

В частности, Манфред Вебер, являющийся председателем Европейской народной партии, прервал выступление польского премьера, поскольку слова последнего могут порадовать российского президента. "Таким политическим подходом вы ослабляете Европу. Пожалуйста, прекратите это", - сказал депутат.

В начале октября польский суд признал верховенство национальной конституции над европейскими законами. Тогда же в Брюсселе заговорили о введении возможных санкций против Варшавы.

В мире Европа Польша Международные организации Европейский союз Европарламент

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