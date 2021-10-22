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22.10.2021 12:39
Рубрика: Экономика

ФТС: Более трети участников ВЭД пользуются таможенными льготами

Текст: Михаил Загайнов

Около 35% участников внешнеэкономической деятельности пользуются таможенными льготами. Об этом заявила замглавы Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина в ходе Международного таможенного форума.

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"Сегодня таможенными органами России администрируются более 130 видов льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов. 46% от всех действующих льгот - стимулирующие, инвестиционные льготы, которые в первую очередь направлены на повышение экономической активности бизнеса. 20% льгот носят социальный характер и ориентированы на поддержку населения", - заявила она в ходе круглого стола "Льготы и преференции: развитие для бизнеса, инвестиции для государства".

По ее словам, круг лиц, пользующихся льготами, постоянно расширяется. "Мы выделяем семь видов льгот инвестиционного характера в различных отраслях, но наиболее востребованная и актуальная - это льгота, предоставляемая при ввозе технологического оборудования, аналоги которого не производиться на территории Российской Федерации и ввоз которого на территорию страны не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость", - отметила Ягодкина, добавив, что в прошлом году на долю такого оборудования приходилось 78% всех инвестиционных льгот.

Международный таможенный форум проходит в Москве 21-22 октября. В этом году в мероприятии принимают участие 44 делегации - из 39 стран и пяти международных организаций. "Российская газета" является генеральным информационным партнером мероприятия.

Экономика ВЭД Правительство Минфин ФТС

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