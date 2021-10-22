"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах

"Газпром" продолжает закачку газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) для того, чтобы восполнить изъятые объемы и создать исторически рекордный оперативный резерв. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении резерв составит 73,824 млрд кубометров газа.

Отмечается, что объекты Единой системы газоснабжения готовы к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 - начале 2022 годов.

"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи - обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", - подчеркнули в "Газпроме".

По данным "Газпрома", за девять с половиной месяцев 2021 года компания добыла 399,4 млрд кубометров газа (на 16,6% больше, чем в 2020 году). Поставки на внутренний рынок компания нарастила на 16,6%, а экспорт в страны дальнего зарубежья - на 13,1% (до 152,2 млрд кубометров).