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22.10.2021 15:10
Рубрика: В мире

Глава МИД Узбекистана: Отношения с РФ находятся на пике своего развития

Текст: Юрий Когалов (Ташкент)

Отношения России и Узбекистана находятся на пике своего развития, взаимодействие осуществляется практически во всех сферах. Об этом российским журналистам заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Отношения России и Узбекистана находятся на пике своего развития. За 30 лет мы не имели настолько широкого взаимодействия, настолько всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества. Эта повестка дня включает практически все возможные сферы взаимодействия", - отметил глава МИД.

Особое внимание он уделил культурно-гуманитарной сфере. Как напомнил министр, в последнее время в Узбекистане были открыты филиалы 15 российских вузов, был создан центр изучения русского языка, республику регулярно посещают различные творческие группы. Но даже при таком высоком уровне отношений есть еще потенциал для их развития, подчеркнул Камилов.

По его словам, торговые отношения также развиваются динамично. Несмотря на пандемию коронавируса, торговый оборот превысил пять миллиардов долларов. "Будем и дальше его наращивать", - заверил глава МИД Узбекистана.

Что касается вопросов безопасности, то, по словам министра, никаких новых договоренностей пока заключать не планируется. "У нас достаточно договоров в сфере безопасности, они работают, но мы будем гибкими, в случае необходимости мы изучим этот вопрос", - отметил Камилов.

Фото: Юрий Когалов
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"Наше добрососедство, наше взаимное доверие мы должны и далее крепить, потому что мир сегодня очень сложный, надо друг друга поддерживать, и в этом плане Россия в нашей внешней политике является одним из главных приоритетов. Мы это показываем на практике. Мы будем и далее укреплять наше стратегическое партнерство и союзничество", - заявил глава МИД Узбекистана.

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