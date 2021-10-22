Google снизит комиссию для разработчиков с 30 до 15 процентов

Компания Google объявила о снижении комиссии для разработчиков с 30 до 15 процентов. Новые правила вступят в силу с января 2022 года, пишет CNBC со ссылкой на сообщение компании.

Плата за подписку на сервисы в Google Play упадет с 30 до 15 процентов с первого дня, отмечает издание. Ранее разработчики должны были платить 30-процентные отчисления в течение первых 12 месяцев, а потом комиссия снижалась до 15 процентов. В компании объявили, что 99 процентов разработчиков получат право на более низкую стоимость комиссии.

Кроме того, в Google заявили, что сервисы стриминговой музыки, электронных книг по подписке и другие приложения смогут платить комиссию на уровне 10 процентов. Как отмечают журналисты издания, Apple не делает исключений для таких приложений и не предлагает разработчикам комиссию в 10 процентов в магазине App Store.

Снижение комиссии в магазинах приложений произошло на фоне интереса антимонопольных органов к крупным ИТ-гигантам. В частности, Apple ранее снизила комиссию с 30 до 15 процентов для сервисов, которые зарабатывают через App Store менее миллиона долларов в год. Но "яблочная" компания по-прежнему взимает 30-процентную комиссию с разработчиков за первый год, а это означает, что предложение Google выглядит более конкурентоспособным на этом фоне.

Опрошенные "РГ" эксперты считают, что снижение комиссии никак не повлияет на стоимость самой подписки в популярных приложениях. "Я ожидаю скорее временных акций со скидками, чем единомоментного снижения цены. Маркетинговая работа, определяющая цену продукта очень комплексная, включается оценка многих факторов. Например, не только затраты, но и спрос, и конкурентное окружение. Поэтому зависимость от комиссии не прямая", - подчеркивает ИТ-эксперт Александр Баулин.

Схожего мнения придерживается Арсений Щельцин, гендиректор АНО "Цифровые платформы": "Снижение комиссии никак не повлияет на стоимость подписки на сервисы. Разработчики будут зарабатывать больше денег и получат дополнительный бюджет для рекламы своих предложений", - подчеркивает он.

Google и Apple столкнулись с судебными исками из-за высокой комиссии в магазинах приложений. В июле в США подали антимонопольный иск против Google, утверждая, что компания злоупотребила своими полномочиями на рынке приложений. Компания Epic Games подала иск против Apple и Google по той же причине.