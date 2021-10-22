Какие инциденты происходили на съемочных площадках Голливуда

Голливуд в смятении. Алек Болдуин может получить 25 лет тюремного заключения. Оператор Галина Хатчинс мертва. Съемки вестерна "Ржавчина" приостановлены. Последний инцидент со смертельным исходом на съемочной площадке произошел 30 лет назад - тогда был убит сын Брюса Ли. На самом деле, история кино знает немало инцидентов во время съемок, что доказывает, съемочная площадка - место повышенной опасности.





"Крепкий орешек"

Режиссер ленты Джон Мактирнан стремился к максимальной реалистичности происходящего на съемках. Так, он потребовал, чтобы реквизитное оружие специально стреляло слишком громко. В одной из сцен Брюс Уиллис выстрелил, удерживая оружие слишком близко к лицу. Реалистичность стоила Уиллису слуха - его левое ухо до сих пор слышит не на все 100%. Друзья утверждают, что Уиллис частенько переспрашивает собеседников.

Фото: kinopoisk.ru

"Титаник"

Самый зрелищный фильм 90-х годов не мог обойтись без инцидентов на площадке. Сложные подводные съемки, огромная съемочная группа. А еще на "Титанике" часть съемочной команды отравилась… супом с морепродуктами. Кто туда положил сильнодействующий галлюциноген, так до сих пор и не выяснили.

Этот препарат обычно используется для наркоза. 50 человек, в том числе режиссер Джеймс Кэмерон, почувствовали себя плохо. Часть из них были отправлены в больницу. На этом инциденты не закончились: Кейт Уинслет отказалась надевать гидрокостюм, из-за чего чуть не утонула, но в итоге только сильно простудилась.

Фото: kinopoisk.ru

"Мулен Руж"

Николь Кидман дважды ломала на съемках ребро. Ее партнер по знаменитому мюзиклу Юэн Макгрегор уронил актрису во время танца. Сначала актриса долго боролась с проблемой обезболивающими препаратами, а потом решила затянуть себя в корсет, дабы уменьшить болевые ощущения. Но корсет был слишком сильно затянут, и ребро было сломано повторно.

"Джанго освобожденный"

В одной из сцен Леонардо Ди Каприо должен был сильно ударить по столу. Но удар пришелся на стоявший на столе стеклянный бокал. Из ладони хлынула кровь. Актер порезал руку, но съемки не прервал, а произносил свой монолог, истекая кровью. На экране это смотрелось очень эффектно, но руку впоследствии пришлось серьезно зашивать. Зритель и не догадался, что все было по-настоящему.

Фото: kinopoisk.ru

"Ворон"

Сын Брюса Ли Брендон Ли снимался в экранизации комикса "Ворон" Алекса Пройаса. Съемки преследовали то ураган, то травмы, то ожоги, то настоящая трагедия, случившаяся 31 марта 1993 года. Брендон Ли был ранен из револьвера выстрелом актера Майкла Масси, игравшего одного из злодеев. Причиной трагедии стала скупость создателей. Студия Paramount всеми способами пыталась сэкономить на этом проекте, так как не верила в него. И оружие на съемках использовали настоящее, только заряженное холостыми патронами. Для особого эффекта в патрон добавили слишком большой заряд пороха, чтобы получить яркую дульную вспышку. Этого хватило, чтобы сильно ранить да и просто убить. Если бы на съемках присутствовал штатный оружейник, трагедии можно было бы избежать. Но на нем сэкономили.

Актера ранило в живот, от большой кровопотери Брэндон Ли скончался в больнице. Съемки приостановили. Но через некоторое время ленту досняли. Оставалось всего четыре съемочных дня, режиссер решил закончить съемки. Сцену с убийством вырезали - с помощью дублера и компьютерных технологий сняли новую. Следствие признало случившееся несчастным случаем. Но мать Брэндона Ли подала в суд и получила компенсацию в $3 млн. Масси не был признан виновным, но виной и депрессией мучался всю жизнь. После этого к технике безопасности в Голливуде стали относиться совершенно по-другому.

Фото: kinopoisk.ru

"Сумеречная зона"

На съемках этого многосерийного фильма крушение потерпел настоящий вертолет, убив актера Вика Морроу и двоих детей. В угоду зрелищности режиссер Джон Лэндис продолжал по рации давать команду пилоту опускаться ниже, даже когда это уже было небезопасно. Кроме того, помощник продюсера Джордж Фолси не предупредил пожарного инспектора, что в сцене с огромным количеством взрывов будут участвовать малолетние дети, да еще съемки будут проходить ночью. Режиссер ленты, а также главный продюсер картины Стивен Спилберг предстали перед судом. Разбирательства шли долго. Обвинения были сняты, семьи погибших получили компенсации. Но Спилберг долго не мог простить себе случившегося.

Фото: kinopoisk.ru

"Изгой"

На съемках на острове Фиджи Том Хэнкс подхватил опасную инфекцию. Он слегка порезался в районе колена, но в рану попали бактерии. Осматривавший актера врач был удивлен, насколько актер был близок к заражению крови. Хэнксу пришлось делать операцию и провести в больнице несколько дней. А съемки приостановились на три недели.