Какие продукты помогают избежать сезонной простуды

Китайское издание Sina назвало продукты, которые помогают избежать сезонной простуды осенью. Заручившись серьезными исследованиями, китайские специалисты предлагают включить в свой рацион питания продукты, которые помогают защититься от осенней простуды. По их мнению, таких продуктов четыре, один из которых мед. Он хорошо увлажняет легкие и кожу. При этом лучше всего разводить мед в стакане воды и пить по утрам каждый день.

Поддерживать здоровье в осеннюю пору можно благодаря рыбе, так как в ней много полезных элементов, снижающих уровень холестерина и улучшающих память. Кроме того, рыба имеет низкую калорийность.

Эксперты отмечают, что осень - лучшее время для регулирования функций различных органов, а также налаживания работы селезенки и желудка. Незаменимым осенью продуктом назван чай, так как он помогает восполнить недостаток влаги в организме. Также в это время года стоит употреблять больше фруктов, в особенности груш и яблок.

А кроме включения в рацион полезных продуктов эксперты рекомендуют в осенний период простуд держать ноги в тепле, а также пить горячий чай с медом и лимоном.