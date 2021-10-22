Постановление правительства Кировской области от 22 октября 2021 года № 558-П "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." и о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", исходя из сложившейся на территории Кировской области санитарно-эпидемиологической обстановки и с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" (далее - постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.2:

1.1.1.1. В подпункте 1.2.1.3 подпункта 1.2.1:

1.1.1.1.1. Подпункт 1.2.1.3.1 исключить.

1.1.1.1.2. Дополнить подпунктом 1.2.1.3.18 следующего содержания:

"1.2.1.3.18. Проведение с 25.10.2021 конференций, круглых столов, форумов, организуемых органами публичной власти и (или) организациями, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.4, 1.2.5 настоящего постановления".

1.1.1.2. Абзац шестой подпункта 1.2.3.3 подпункта 1.2.3 изложить в следующей редакции:

"рекомендаций, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20);".

1.1.1.3. Дополнить подпунктами 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6 следующего содержания:

"1.2.4. С 25.10.2021 не допускается:

1.2.4.1. Вход и нахождение посетителей, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) или мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания (далее - QR-код), на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где осуществляется:

деятельность музеев, библиотек, архивов;

деятельность развлекательных, тематических парков, парков отдыха на открытом воздухе;

деятельность кинотеатров (кинозалов), цирка, театров и проведение концертов;

деятельность дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, а также проведение тренингов, компьютерных и иных курсов для различных профессий, хобби и занятий для личностного роста;

деятельность по организации на крытых катках массового (свободного) катания на коньках;

деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров;

деятельность развлекательных заведений;

деятельность бань, саун;

деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, спортивных организаций;

деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев;

деятельность по оказанию услуг общественного питания, за исключением:

деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий (объектов) общественного питания, обеспечивающих питание исключительно работников органов публичной власти, организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и расположенных на территориях указанных органов, организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельности предприятий (объектов) общественного питания, реализующих изготовленную продукцию общественного питания и покупные товары исключительно навынос без предоставления покупателям возможности потребления приобретенной продукции (товаров) на территории, в помещении предприятия (объекта) общественного питания.

1.2.4.2. Заселение в гостиницы (мотели, хостелы), базы отдыха, санаторно-курортные организации граждан, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода.

1.2.4.3. Вход и нахождение посетителей (зрителей), достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где:

проводятся мероприятия, предусмотренные подпунктом 1.2.1.3.3 настоящего постановления;

проводятся официальные спортивные соревнования.

1.2.4.4. Присутствие граждан, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, на конференциях, круглых столах, форумах, организуемых органами публичной власти и (или) организациями, в качестве участников или слушателей указанных мероприятий.

1.2.5. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, предусмотренную в подпунктах 1.2.4.1 и 1.2.4.2 настоящего постановления, организаторы мероприятий, указанных в подпунктах 1.2.4.3 и 1.2.4.4 настоящего постановления, обязаны обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных подпунктом 1.2.4 настоящего постановления, в том числе путем проведения при входе на территорию, в здание, строение, сооружение (помещения в них), где осуществляется соответствующая деятельность, проводится мероприятие, проверки действительности предъявленного гражданином QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", и соответствия инициалов и даты рождения гражданина, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в паспорте или временном удостоверении личности гражданина Российской Федерации, выданном в установленном порядке на период оформления нового паспорта.

1.2.6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю, а также деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам с их очным присутствием и не предусмотренную подпунктами 1.2.4.1 и 1.2.4.2 настоящего постановления, вправе самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требования по недопущению входа и нахождения граждан, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, на территорию, в здание, строение, сооружение (помещения в них), где осуществляется соответствующая деятельность".

1.1.2. Подпункт 1.9.1 подпункта 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9.1. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в том числе постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", а также требования, установленные постановлениями иных санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) (далее - изоляция на дому)".

1.1.3. Подпункт 1.10.9 подпункта 1.10 изложить в следующей редакции:

"1.10.9. Выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 5 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20".

1.2. В подпункте 6.2 пункта 6, подпункте 7.2 пункта 7 слова "постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20" заменить словами "постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20".

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области, а также созданным при органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области органам, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, руководители и заместители руководителей которых в соответствии с пунктом 15 перечня должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р, имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществлять в пределах установленных полномочий контроль соблюдения гражданами и организациями (индивидуальными предпринимателями) требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления".

2. На период нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", приостановить проведение мероприятий и оказание услуг с очным присутствием граждан, предусмотренных подпунктами 1.2.1.3.2 - 1.2.1.3.4, 1.2.1.3.6, 1.2.1.3.7, 1.2.1.3.10 - 1.2.1.3.14, 1.2.1.3.17, 1.2.1.3.18 подпункта 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П.

3. С 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно приостановить действие подпунктов 1.2.1.3.2 - 1.2.1.3.4, 1.2.1.3.6, 1.2.1.3.7, 1.2.1.3.10 - 1.2.1.3.14, 1.2.1.3.17, 1.2.1.3.18 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П.

4. Руководителям образовательных организаций установить с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно каникулы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования.

5. Министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно деятельность всех дошкольных образовательных организаций для детей работников органов публичной власти и организаций (индивидуальных предпринимателей), которые будут привлечены к работе в нерабочие дни, а также работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П.

6. С 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно не допускается вход и нахождение в зданиях (помещениях в них), в которых осуществляют деятельность многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, являющиеся структурными подразделениями Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ), посетителей, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) или мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания (далее - QR-код). Данное требование не распространяется на случаи:

предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ по предварительной записи, произведенной до 23.10.2021;

обращения в МФЦ в целях регистрации гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), подтверждения или восстановления его учетной записи на Едином портале.

7. Министерству информационных технологий и связи Кировской области обеспечить проведение при входе в здания (помещения в них), в которых осуществляется деятельность МФЦ, проверки действительности предъявленного гражданином QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала, мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", и соответствия инициалов и даты рождения гражданина, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в паспорте или временном удостоверении личности гражданина Российской Федерации, выданном в установленном порядке на период оформления нового паспорта.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







