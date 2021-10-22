Постановление губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 231 "О мерах по реализации на территории Костромской области Указа Президента Российской Федерации "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", на основании Устава Костромской области постановляю:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области, областных государственных учреждений (за исключением учреждений культуры и здравоохранения) и предприятий:

1) определить количество и утвердить списки государственных гражданских служащих, работников, которые в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут обеспечивать функционирование соответствующих органов и организаций;

2) обеспечить сохранение денежного содержания, заработной платы и иных гарантий, предусмотренных законодательством, государственных гражданских служащих, работников, которые не включены в списки, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

2. Установить, что при формировании списков государственных гражданских служащих, работников, которые в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут обеспечивать функционирование органов и организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не подлежат включению в список беременные женщины, родители, имеющие детей в возрасте до 8 лет (включительно), граждане 60 лет и старше, граждане, имеющие заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, граждане, у которых отсутствуют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, за исключением лиц, чье нахождение на службе, рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа, организации.

3. Костромской областной Думе, государственным органам Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальным органам, муниципальным учреждениям (за исключением учреждений культуры) и предприятиям, иным органам и организациям при определении количества служащих и работников, которые в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут обеспечивать функционирование этих органов и организаций, руководствоваться также настоящим постановлением.

4. Определить режим работы областных государственных учреждений здравоохранения в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года аналогичный режиму работы, который действовал в таких учреждениях до 22 октября 2021 года.

5. Установить в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) в отношении организаций культуры, находящихся на территории Костромской области (за исключением федеральных учреждений культуры), режим работы, аналогичный режиму работы, который действовал в таких организациях до 22 октября 2021 года, при условии соблюдения организацией культуры следующий требований:

1) не допускать работников к работе при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев;

2) не допускать оказания услуг, входа и нахождения граждан (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, а также военнослужащих, курсантов военного гарнизона Костромской области при предъявлении удостоверения личности офицера, военного билета) в организациях культуры, а также на мероприятиях, проводимых в указанных организациях, без предъявления гражданами одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

6. В целях соблюдения требований, установленных пунктом 5 настоящего постановления, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства.

Посещение объектов, мероприятий допускается после проведения проверки ответственным сотрудником действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, и соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ).

7. Организации культуры, находящиеся на территории Костромской области (за исключением федеральных учреждений культуры), не соблюдающие требования, установленные пунктами 5 и 6 настоящего постановления, обязаны приостановить в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) доступ посетителей и работников в такие организации культуры.

8. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать функционирование в дошкольных образовательных организациях групп для посещения детей, оба родителя (одинокий родитель) которых заняты (занят) на службе (работе) в период с 1 по 3 ноября 2021 года включительно.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников





Приложение к постановлению губернатора Костромской области от 22 октября 2021 года № 231





ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа<*>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

<*> Не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







