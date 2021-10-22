Лана Дель Рей при помощи отца и сестры выпустила второй альбом за год

Новости

Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
Анатолий Карпов получит думский мандат Ольги Баталиной 17:31
В Москве иномарка сбила ребенка на тротуаре 17:13
В Госдуме оценили расширение программы льготной ипотеки на частные дома 17:04
Путин и Беннет завершили переговоры в Сочи 17:00
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу 16:59
В Москве арестован второй за сутки Porsche 16:57
Столичный РАМТ перешел на COVID-free режим 16:56
В Минэнерго объяснили сбои в энергоснабжении регионов 16:53
В Москве возбудили дело об отравлении метанолом трех человек 16:51
Девушка погибшего при взрыве на рязанском заводе рассказала о трагедии 16:42
Умер заболевший COVID вокалист группы Switch Томми ДеБарж 16:42
Аналитики не исключили дальнейший рост ключевой ставки 16:36
В центре Москвы арестовали Porsche за долги владельца по коммуналке 16:30
Росгидромет создаст систему экологического мониторинга на Байкале 16:30
Росреестр продолжит оказывать услуги в период нерабочих дней 16:28
В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера 16:11
Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам 15:58
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса 15:57
В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 17:41
Рубрика: Культура

Лана Дель Рей при помощи отца и сестры выпустила второй альбом за год

Текст: Александр Алексеев
Американская певица - искусница красивых, медленных и обычно печальных, но по-женски мудрых песен - неожиданно выпустила второй альбом за год. Во многом он стал ответом ее хейтерам в СМИ и социальных сетях.

Ее восьмой студийный альбом Blue Banisters ("Грустные перила") стал продолжением ее мартовского релиза Chemtrails Over The Country Club. В нем снова много отчаянной тоски, чувства самопожертвования во имя любви и пылких страстей.

И при этом Лана Дель Рей впервые выпускает два диска за год, с интервалом в несколько месяцев, причем изначально "Грустные перила" должны были выйти еще раньше - 4 июля - под названием Rock Candy Sweet. И стать ответом на развернувшуюся в этом году критику в адрес певицы.

Причем, американская пресса корила ее за то, что Лана не совершала: в январе 2021 года в журнале Harper's Bazaar обвинила певицу в регулярных музыкальных заимствованиях из других песенных культур (хотя они и происходили, но эпизодически и ничего дурного в этом нет), затем в одобрении домашнего насилия.

Затем ей досталось за то, что на обложке запланированного к выходу альбома оказалось фото десятка общающихся за столом девушек, но среди них не оказалось ни одной темнокожей, латиноамериканки или метиски, а все - только белые.

Фото: EPA-EFE/Leszek Szymanski
Почему Беларуси не оказалось в списке участников "Евровидения"-2022

И напрасно Лана Дель Рей старалась объяснить хейтерам в соцсетях, что все эти девушки - подруги детства и специально она их не выбирала…

Ответом критикам и стал новый альбом Blue Banisters.

Причем, за день до релиза певица выпустила и видео на эту титульную песню. В начале ролика Лана управляет трактором в деревне, а затем показывает и другие строчки из песни: красит в доме перила, печет именинный торт, общается с сестрами во время нагрянувшей бури.

И хорошо, что диск вышел позже: зато с него попала и совсем свежая песня - Sweet Carolina, записанная в июне 2021 года. Соавторами ее стали отец и сестра Ланы, а также ее подруга Алана Чэмпион. Есть на "Грустных перилах" и треки из 2012 года: If You Lie Down With Me, Nectar of the Gods, Living Legend. И те, что были сочинены для альбома рок-группы в 2017 году, когда Лана полюбила рок: Dealer и Thunder.

Все они изданы сейчас впервые. И демонстрируют реальное отношение к жизни, творчеству и людям самой Ланы. А не то, которое ей приписывают недоброжелатели.

Кстати

За полтора дня видео на песню Blue Banisters собрало более миллиона просмотров на YouTube.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Искусственный интеллект впервые создал дизайн фарфора
В Москве открылась выставка в честь столетия Литературного музея