Лана Дель Рей при помощи отца и сестры выпустила второй альбом за год

Американская певица - искусница красивых, медленных и обычно печальных, но по-женски мудрых песен - неожиданно выпустила второй альбом за год. Во многом он стал ответом ее хейтерам в СМИ и социальных сетях.

Ее восьмой студийный альбом Blue Banisters ("Грустные перила") стал продолжением ее мартовского релиза Chemtrails Over The Country Club. В нем снова много отчаянной тоски, чувства самопожертвования во имя любви и пылких страстей.

И при этом Лана Дель Рей впервые выпускает два диска за год, с интервалом в несколько месяцев, причем изначально "Грустные перила" должны были выйти еще раньше - 4 июля - под названием Rock Candy Sweet. И стать ответом на развернувшуюся в этом году критику в адрес певицы.

Причем, американская пресса корила ее за то, что Лана не совершала: в январе 2021 года в журнале Harper's Bazaar обвинила певицу в регулярных музыкальных заимствованиях из других песенных культур (хотя они и происходили, но эпизодически и ничего дурного в этом нет), затем в одобрении домашнего насилия.

Затем ей досталось за то, что на обложке запланированного к выходу альбома оказалось фото десятка общающихся за столом девушек, но среди них не оказалось ни одной темнокожей, латиноамериканки или метиски, а все - только белые.

И напрасно Лана Дель Рей старалась объяснить хейтерам в соцсетях, что все эти девушки - подруги детства и специально она их не выбирала…

Ответом критикам и стал новый альбом Blue Banisters.

Причем, за день до релиза певица выпустила и видео на эту титульную песню. В начале ролика Лана управляет трактором в деревне, а затем показывает и другие строчки из песни: красит в доме перила, печет именинный торт, общается с сестрами во время нагрянувшей бури.

И хорошо, что диск вышел позже: зато с него попала и совсем свежая песня - Sweet Carolina, записанная в июне 2021 года. Соавторами ее стали отец и сестра Ланы, а также ее подруга Алана Чэмпион. Есть на "Грустных перилах" и треки из 2012 года: If You Lie Down With Me, Nectar of the Gods, Living Legend. И те, что были сочинены для альбома рок-группы в 2017 году, когда Лана полюбила рок: Dealer и Thunder.

Все они изданы сейчас впервые. И демонстрируют реальное отношение к жизни, творчеству и людям самой Ланы. А не то, которое ей приписывают недоброжелатели.

Кстати

За полтора дня видео на песню Blue Banisters собрало более миллиона просмотров на YouTube.