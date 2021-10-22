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22.10.2021 13:47
Рубрика: Власть

Лавров: РФ и Боливия готовят дорожную карту по сотрудничеству

Текст: Дмитрий Кулемякин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия и Боливия готовят дорожную карту по развитию двусторонних отношений. Об этом он заявил по итогам встречи со своим боливийским коллегой Рохелио Майтой.

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"Мы договорились о дальнейшем развитии двусторонней договорно-правовой базы, в частности, готовится дорожная карта торгово-экономического сотрудничества", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Министр добавил, что также готовятся соглашения в сферах "ВТС, культуры, массовых коммуникаций и спорта".

Глава МИД Боливии отметил, что его страна заинтересована в участии компании "Газпром" в добыче полезных ископаемых. "Что касается "Газпрома", то для нас самое важное - это участие в новых проектах в Боливии, которые касаются прямой добычи лития", - отметил Майта.

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