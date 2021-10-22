Законопроект Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области в сумме 160 659 657,5 тысячи рублей;

общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области в сумме 164 090 987,7 тысячи рублей;

дефицит областного бюджета Ленинградской области в сумме 3 431 330,2 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области на 2023 год в сумме 154 327 452,1 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 147 893 637,9 тысячи рублей;

общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области на 2023 год в сумме 158 808 782,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 536 283,2 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 148 749 968,1 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 336 929,6 тысячи рублей;

дефицит областного бюджета Ленинградской области на 2023 год в сумме 4 481 330,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 856 330,2 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета Ленинградской области

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в областной бюджет Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что 25 процентов прибыли государственных предприятий Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в областной бюджет Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Ленинградской области.

3. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам и сборам, поступающим в бюджет Ленинградской области, и отмененным региональным налогам и сборам зачисляется в областной бюджет Ленинградской области.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами Ленинградской области

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, поступающих в областной бюджет Ленинградской области в целях формирования дорожного фонда Ленинградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

4. Установить, что плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Ленинградской области, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских и сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Ленинградской области, зачисляется в областной бюджет Ленинградской области по нормативу 50 процентов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области

1. Утвердить:

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5;

ведомственную структуру расходов областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7.

2. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8.

3. Установить, что в порядках, установленных нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 9.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 14 671 870,5 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 14 600 172,4 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 7 728 074,1 тысячи рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 15 059 239,4 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 13 433 339,6 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 11 388 879,0 тысячи рублей.

6. Утвердить резервный фонд Правительства Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 200 000,0 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 200 000,0 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 200 000,0 тысячи рублей.

Утвердить резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов:

на 2022 год в сумме 60 000,0 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 60 000,0 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 60 000,0 тысячи рублей.

7. Зарезервировать бюджетные ассигнования для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на 2022 год в сумме 224 400,0 тысячи рублей.

8. Зарезервировать бюджетные ассигнования для финансового обеспечения расходов на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:

на 2022 год в сумме 400 067,3 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 122 234,0 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 249 766,5 тысячи рублей.

9. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области без внесения изменений в настоящий областной закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных частями 7 и 8 настоящей статьи бюджетных ассигнований в соответствии с порядками, установленными Правительством Ленинградской области.

10. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31 областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области" в ходе исполнения настоящего областного закона изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения областного бюджета Ленинградской области, без внесения изменений в настоящий областной закон:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов государственной власти и иных государственных органов Ленинградской области, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов исполнительной власти Ленинградской области и государственных органов Ленинградской области в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим областным законом на обеспечение их деятельности;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, в случае создания (реорганизации) государственного учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также заключенных соглашений;

в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету Ленинградской области из федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей государственной программе Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установленных для получения целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету Ленинградской области из федерального бюджета и государственных корпораций, и последующего перераспределения, направленного на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим областным законом для финансирования государственной программы Ленинградской области, после внесения изменений в государственную программу Ленинградской области;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, подлежащую возврату в федеральный бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц

по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами государственной власти и казенными учреждениями, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета Ленинградской области в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов при возмещении недополученных доходов (возмещения части затрат) ресурсоснабжающим организациям, возникающим в результате установления льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги), реализуемые населению на территории Ленинградской области, газоснабжающим организациям, возникающим в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению, и автотранспортным организациям, возникающим при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области на указанные цели в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в целях обеспечения деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и обеспечения деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пределах предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям классификации расходов бюджета;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области при незаключении в установленный срок соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидий и последующего перераспределения, направленного на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с решениями Правительства Ленинградской области.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников государственных учреждений Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном областным законодательством в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Ленинградской области, с 1 января 2022 года применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей, с 1 сентября 2022 года - в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения Губернатора Ленинградской области, лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, окладов месячных денежных содержаний гражданских служащих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Правительства Ленинградской области и иных органов исполнительной власти Ленинградской области, входящих в состав Администрации Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 3 470 266,1 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 3 593 791,7 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 3 746 343,3 тысячи рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2022 году

1. В целях реализации части 2 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс Ленинградской области) для определения нуждаемости при предоставлении социальной поддержки установить на 2022 год величину среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, в размере 35000 рублей.

2. В целях реализации статьи 2.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размеры единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в сумме 33000 рублей при рождении первого ребенка, в сумме 44000 рублей при рождении второго ребенка, в сумме 55000 рублей при рождении третьего и последующих детей с учетом коэффициента индексации 1,0.

3. В целях реализации статьи 2.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года следующие размеры ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в зависимости от возрастных групп детей с учетом коэффициента индексации 1,0:

на детей в возрасте от 0 до 3 лет в сумме 800 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет, а если ребенок обучается в общеобразовательной организации, то до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет, в сумме 600 рублей;

на ребенка одинокой матери либо на ребенка, чей родитель (родители) уклоняется (уклоняются) от уплаты алиментов либо находится (находятся) в розыске, в возрасте от 0 до 3 лет в сумме 1700 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет, а если ребенок обучается в общеобразовательной организации, то до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет, в сумме 1400 рублей.

4. В целях реализации статьи 2.7 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года предельные размеры ежемесячной денежной компенсации части расходов семьи на оплату жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда в сумме 10000 рублей для сельского поселения Ленинградской области, в сумме 15000 рублей для городского поселения Ленинградской области.

5. В целях реализации статьи 2.8 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, детям в возрасте до двух лет и детям в возрасте от двух до трех лет с учетом коэффициента индексации 1,0:

беременным женщинам с месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами, но не ранее срока беременности 12 недель, и детям в возрасте до двух лет в сумме 936 рублей;

детям в возрасте от двух до трех лет в сумме 832 рубля.

6. В целях реализации статьи 2.9 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в сумме 5000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

7. В целях реализации статьи 2.10 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной выплаты на ребенка, поставленного на учет на получение места в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей образовательную программу дошкольного образования, и которому не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест, в сумме 9500 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

8. В целях реализации статьи 3.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям и лицам, указанным в частях 1 - 3 статьи 3.1 Социального кодекса Ленинградской области, на каждого члена семьи в сумме 733 рубля с учетом коэффициента индексации 1,0.

9. В целях реализации статьи 3.3 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2022 год размер денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей лицам, указанным в частях 1 - 3 статьи 3.1 Социального кодекса Ленинградской области, в сумме 4160 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

10. В целях реализации статьи 3.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер материнского капитала в сумме 126936 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

11. В целях реализации статьи 3.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер дополнительного единовременного пособия при рождении одновременно трех и более детей в сумме 100000 рублей на каждого рожденного одной матерью ребенка с учетом коэффициента индексации 1,0.

12. В целях реализации статьи 3.7 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2022 год объем средств на обеспечение многодетной семьи транспортным средством в размере, не превышающем 1950000 рублей.

13. В целях реализации статьи 3.8 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2022 год размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, предоставляемой многодетной семье при рождении одновременно одной матерью трех и более детей, в размере 3000000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

14. В целях реализации статьи 5.3 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года следующие размеры ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, определяемой в зависимости от расстояния от места проживания инвалида (ребенка-инвалида) до места получения процедуры гемодиализа и обратно: от 15 до 100 километров в сумме 1000 рублей, от 101 до 200 километров в сумме 2000 рублей, от 201 до 300 километров в сумме 3000 рублей, от 301 до 400 километров в сумме 4000 рублей.

15. В целях реализации статьи 5.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года следующие размеры ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению I и II группы с учетом коэффициента индексации 1,0:

инвалидам с детства по зрению I группы в сумме 3786 рублей;

неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей, в сумме 3245 рублей.

16. В целях реализации статьи 5.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в сумме 1865 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

17. В целях реализации статьи 6.3 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2022 год следующие размеры ежегодной выплаты с учетом коэффициента индексации 1,0:

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее заболеванием целиакия, в сумме 26369 рублей;

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее заболеванием фенилкетонурия, в сумме 39327 рублей.

18. В целях реализации статьи 6.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года следующие размеры ежемесячной выплаты с учетом коэффициента индексации 1,0:

на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, у которого в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида имеется запись о наличии третьей степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности, в сумме 10000 рублей;

на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, у которого в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида имеется запись о наличии второй степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности, в сумме 5000 рублей;

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте) и не признанное в установленном законом порядке ребенком-инвалидом, в сумме 5949 рублей;

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее врожденным буллезным эпидермолизом, в сумме 100000 рублей.

19. В целях реализации статьи 7.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, указанным в части 1 статьи 7.2 Социального кодекса Ленинградской области, в том числе части расходов на оплату жилого помещения, понесенных нетрудоспособными членами их семей, совместно с ними проживающими и находящимися на их иждивении, по каждому муниципальному району согласно приложению 10 с учетом коэффициента индексации 1,0.

20. В целях реализации статьи 7.3 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения лицам, указанным в части 1 статьи 7.3 Социального кодекса Ленинградской области, в сумме 1503 рубля и на каждого нетрудоспособного члена их семей, совместно с ними проживающего и находящегося на их иждивении, в сумме 301 рубль с учетом коэффициента индексации 1,0.

21. В целях реализации статей 8.5, 9.2 и 11.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размеры ежемесячной денежной выплаты с учетом коэффициента индексации 1,0:

лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда", из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, после установления (назначения) им пенсии по старости независимо от прекращения ими трудовой деятельности; лицам, которым присвоено звание "Ветеран военной службы" до 31 декабря 2004 года, из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области; лицам, которым присвоено звание "Ветеран военной службы" после 31 декабря 2004 года, из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области; труженикам тыла из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Ленинградской области; жертвам политических репрессий из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области; гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, являвшимся несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет, в сумме 649 рублей;

лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда Ленинградской области", постоянно проживающим на территории Ленинградской области, в сумме 820 рублей.

22. В целях реализации статьи 8.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда", из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, после установления (назначения) им пенсии по старости независимо от прекращения ими трудовой деятельности; лицам, которым присвоено звание "Ветеран военной службы" до 31 декабря 2004 года, из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, и лицам, которым присвоено звание "Ветеран военной службы" после 31 декабря 2004 года, из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, по каждому муниципальному району (городскому округу) согласно приложению 10 с учетом коэффициента индексации 1,0.

23. В целях реализации статьи 10.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер единовременной социальной выплаты на частичное возмещение расходов по газификации жилого дома (части жилого дома) в сумме 30000 рублей.

24. В целях реализации статей 4.4 и 11.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года стоимость единого социального проездного билета в сумме 433 рубля.

25. В целях реализации статьи 10.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размеры дополнительной ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживавшим в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", в том числе имеющим инвалидность:

инвалидам I группы в сумме 10000 рублей;

инвалидам II группы в сумме 7500 рублей;

инвалидам III группы в сумме 5000 рублей;

лицам без инвалидности в сумме 3000 рублей.

26. В целях реализации статьи 11.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размеры ежемесячной денежной выплаты инвалидам боевых действий и членам семей погибшего (умершего) инвалида боевых действий, сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации с учетом коэффициента индексации 1,0:

инвалидам I группы в сумме 8112 рублей;

инвалидам II группы в сумме 4867 рублей;

инвалидам III группы в сумме 2434 рубля;

одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, в сумме 2434 рубля;

одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, в сумме 2434 рубля.

27. В целях реализации статьи 11.6 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2022 год размер единовременной выплаты к юбилею совместной жизни супружеским парам:

в связи с 50-летним юбилеем в сумме 20000 рублей;

в связи с 60-летним юбилеем в сумме 30000 рублей;

в связи с 70-летним юбилеем в сумме 40000 рублей;

в связи с 75-летним юбилеем в сумме 50000 рублей.

28. В целях реализации статьи 11.7 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размер единовременной денежной выплаты на погребение умершей жертвы политических репрессий в сумме 3000 рублей.

29. В целях реализации статьи 11.9 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года стоимость сертификата на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления за счет средств областного бюджета Ленинградской области лицам в возрасте до 18 лет из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ленинградской области, не признанным в установленном законом порядке детьми-инвалидами и нуждающимся в такой обуви по медицинским показаниям, в размере 8436,3 рубля.

30. В целях реализации статьи 11.10 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года размеры единовременной выплаты к юбилейным датам со дня рождения гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, отметившим:

90-летний юбилей - 15000 рублей;

95-летний юбилей - 20000 рублей;

100-летний юбилей и далее ежегодно - 25000 рублей.

31. В целях реализации статьи 12.1 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2022 года следующие размеры государственной социальной помощи:

единовременной денежной выплаты в случае чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие), произошедшей на территории Ленинградской области, в сумме 20000 рублей на одного человека с учетом коэффициента индексации 1,0;

единовременной денежной выплаты в случае заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения, в сумме 5000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0;

единовременной денежной выплаты в случае трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты питания, одежду и услуги, в сумме 1500 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0;

единовременной денежной выплаты в случае обучения студента в образовательной организации по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет в сумме 1500 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0;

предельные размеры государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях поиска работы:

ежемесячного социального пособия гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных или ищущих работу, в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ленинградской области на год заключения социального контракта;

единовременной денежной выплаты на оплату курса профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в случае отсутствия у органов службы занятости возможности обеспечить прохождение гражданами профессионального обучения или дополнительного профессионального образования или в случае отсутствия оснований предоставления гражданам образовательных программ, приобретенных за счет средств органов службы занятости, в размере не более 30000 рублей;

ежемесячного социального пособия гражданам в период прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования при содействии органов социальной защиты населения в размере, равном половине величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ленинградской области на год заключения социального контракта;

предельные размеры государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в целях осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности:

для открывающих собственное дело впервые в сумме 300000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0;

для развития существующей индивидуальной предпринимательской деятельности либо на восстановление индивидуальной предпринимательской деятельности в случае чрезвычайной ситуации в сумме 100000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0;

предельный размер государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в целях ведения личного подсобного хозяйства в сумме 300000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0;

предельный размер государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях осуществления иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного социального пособия в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ленинградской области на год заключения социального контракта.

32. В целях реализации части 2 статьи 1 областного закона от 19 июня 2017 года № 34-оз "О дополнительной мере социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты родителю (отчиму, мачехе) погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории Чеченской Республики военнослужащих" установить с 1 января 2022 года коэффициент индексации ежемесячной денежной выплаты каждому из родителей (отчиму, мачехе) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории Чеченской Республики, - 1,0.

33. В целях реализации части 7 статьи 4 областного закона от 31 марта 1997 года № 7-оз "Об органах опеки и попечительства в Ленинградской области" установить с 1 января 2022 года размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством):

в возрасте до шести лет в сумме 9585 рублей;

старше шести лет в сумме 12520 рублей.

34. В целях реализации части 8 статьи 5 областного закона от 16 июня 2015 года № 59-оз "О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" установить с 1 января 2022 года коэффициент индексации вознаграждения наставнику, заключившему договор о постинтернатном сопровождении, - 1,0.

35. В целях реализации части 2 статьи 4-2 областного закона от 17 июля 2018 года № 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" установить с 1 января 2022 года размер земельного капитала в Ленинградской области в сумме 350000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 11.

2. Утвердить:

критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год - 1,525, на 2023 год - 1,525, на 2024 год - 1,525;

критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений на 2022 год в сумме 1 125,9 рубля на человека, на 2023 год в сумме 1 125,9 рубля на человека, на 2024 год в сумме 1 125,9 рубля на человека;

критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений на 2022 год в сумме 1 848,5 рубля на человека, на 2023 год в сумме 1 848,5 рубля на человека, на 2024 год в сумме 1 848,5 рубля на человека;

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12.

3. Установить, что дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а также иные дотации местным бюджетам предоставляются в соответствии с методиками распределения дотаций и правилами их предоставления, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области;

в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала;

на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований;

на поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа.

4. Утвердить Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 13.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 (таблицы 1 - 32).

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (за исключением субсидий, распределение которых утверждено согласно приложению 14) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

5. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 (таблицы 1 - 31).

Установить, что не распределенные между бюджетами муниципальных образований Ленинградской области субвенции (нераспределенный резерв) из областного бюджета Ленинградской области в объеме, не превышающем пяти процентов общего объема соответствующей субвенции, распределяются между бюджетами муниципальных образований Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Ленинградской области, на те же цели без внесения изменений в настоящий областной закон.

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 (таблицы 1 - 2).

Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ленинградской области предоставляются в соответствии с методиками распределения иных межбюджетных трансфертов и правилами их предоставления, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области:

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

на государственную поддержку отрасли культуры;

на премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства;

на создание виртуальных концертных залов;

на установку стел в целях реализации областного закона от 15 декабря 2016 года № 95-оз "О почетных званиях Ленинградской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести";

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области.

7. Утвердить субсидии бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, заключаемого между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью:

на 2022 год в сумме 900 422,7 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 900 422,7 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 900 422,7 тысячи рублей.

Цели и условия предоставления субсидий устанавливаются соглашением между Правительством Ленинградской области и Правительством Санкт-Петербурга, заключаемым в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

8. Утвердить межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение затрат по выплате пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, и выплате социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню:

на 2022 год в сумме 56 640,8 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 64 732,5 тысячи рублей.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов утверждается нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

9. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 5 140 980,0 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 5 140 980,0 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 5 140 980,0 тысячи рублей.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов утверждается нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Статья 8. Государственный внутренний долг Ленинградской области. Государственные внутренние заимствования Ленинградской области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Ленинградской области:

на 1 января 2023 года в сумме 7 935 372,2 тысячи рублей, в том числе государственные гарантии Ленинградской области 500 000,0 тысячи рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 12 286 410,4 тысячи рублей, в том числе государственные гарантии Ленинградской области 430 000,0 тысячи рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 13 082 448,7 тысячи рублей, в том числе государственные гарантии Ленинградской области 430 000,0 тысячи рублей.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 135 053,4 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 420 205,4 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 718 124,0 тысячи рублей.

4. Утвердить объем средств, направляемых на погашение реструктуризированной задолженности и уплату процентов за рассрочку по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета:

в соответствии с дополнительным соглашением от 30 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 6 сентября 2010 года № 01-01-06/06-321 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - на уплату процентов за рассрочку на 2022 год 372,0 тысячи рублей, на 2023 год 372,0 тысячи рублей, на 2024 год 372,0 тысячи рублей;

в соответствии с дополнительным соглашением № 7/6/5/5/5 от 25 августа 2020 года к соглашениям от 22 июля 2015 года № 01-01-06/06-110, от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-179, от 4 марта 2016 года № 01-01-06/06-49, от 2 ноября 2016 года № 01-01-06/06-243, от 11 мая 2017 года № 01-01-06/06-146 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ленинградской области на погашение задолженности по бюджетным кредитам на 2022 год 128 961,8 тысячи рублей, на 2023 год 128 961,8 тысячи рублей, на 2024 год 128 961,8 тысячи рублей; на уплату процентов за рассрочку на 2022 год 2 181,4 тысячи рублей, на 2023 год 2 052,4 тысячи рублей, на 2024 год 1 923,2 тысячи рублей.

5. Предоставить право осуществления государственных внутренних заимствований Ленинградской области от имени Ленинградской области в 2022 - 2024 годах финансовому органу Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом предельной величины государственного долга Ленинградской области.

Статья 9. Предоставление государственных гарантий Ленинградской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Ленинградской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18.

2. Предоставить право Правительству Ленинградской области предоставлять в 2022 году государственные гарантии Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с утвержденной частью 1 настоящей статьи программой с учетом предельной величины государственного долга Ленинградской области по государственным гарантиям.

3. Установить, что предоставление в 2022 году государственных гарантий Ленинградской области юридическим лицам по заимствованиям на реализацию инвестиционных проектов осуществляется с взиманием платы в размере 0,2 процента от суммы обязательств, обеспечиваемых гарантией за исключением:

гарантии, предоставляемой на выполнение мероприятий, софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета;

гарантии, предоставляемой по обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Ленинградской области;

гарантии, предоставляемой по обязательствам государственного унитарного предприятия, имущество которого принадлежит ему на праве хозяйственного ведения и находится в собственности Ленинградской области.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19.

2. Утвердить объем резервного фонда Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 900 000,0 тысячи рублей;

на 2023 год в сумме 900 000,0 тысячи рублей;

на 2024 год в сумме 900 000,0 тысячи рублей.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из областного бюджета Ленинградской области предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на эти цели, в сумме до 250 000 тысяч рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок до шести месяцев в пределах 2022 года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми в 2022 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городскому округу) без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

4. Органом, уполномоченным представлять Ленинградскую область в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также правоотношениях, возникающих в связи с его заключением, является финансовый орган Ленинградской области.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Ленинградской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Ленинградской области, осуществляется в соответствии с Порядком, установленным нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Статья 12. Особенности списания в 2022 году отдельных видов задолженности перед областным бюджетом Ленинградской области

Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставленным на возвратной и (или) возмездной основе бюджетным денежным средствам, в том числе бюджетным кредитам (ссудам), включая требования по уплате процентов, предусмотренных договором (соглашением), а также по иным договорам и сделкам, предусматривающим обязательства по возврату бюджетных кредитов (ссуд), регулируемым гражданским законодательством Российской Федерации, признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию:

в случае завершения процедуры банкротства и (или) прекращения существования юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме случаев, когда законом или иным правовым актом исполнение обязательства ликвидированного юридического лица (индивидуального предпринимателя) возлагается на другое лицо) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) записи о ликвидации юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе в случае принятия в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регистрирующим органом решения об исключении недействующего юридического лица (индивидуального предпринимателя) из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

в случае отсутствия в едином государственном реестре юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица после 1 июля 2002 года или в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей после 1 января 2004 года;

в случае вступления в законную силу судебного акта, в соответствии с которым комитет финансов Ленинградской области как администратор источников финансирования дефицита бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с отказом в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности, истечением срока исковой давности, в том числе при наличии вступившего в законную силу определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока для подачи в суд заявления о взыскании задолженности;

в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Действия по списанию задолженности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), указанной в настоящей статье, осуществляются финансовым органом Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко







