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22 октября 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 22 октября 2021 года № 685 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) натерритории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

а) дополнить пунктом 1.18.1 следующего содержания:

"1.18.1. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области в период нерабочих дней обеспечить дистанционный прием граждан в государственном казенном учреждении Ленинградской области "Центр занятости населения" с использованием средств электронной связи по перерегистрации и выплате пособия гражданам, зарегистрированным в установленном порядке безработными.";

б) в пункте 1.27:

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, имеющих документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, указанными в приложении 3 к настоящему постановлению, за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.";

в абзаце шестнадцатом цифры "14" заменить цифрами "16";

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"С 30 октября 2021 года в зоне 1 и с 15 ноября 2021 года в зоне 2 осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, кинотеатров, театров, концертных организаций, передвижных цирков шапито, музеев, гостиниц, иных средств размещения, бассейнов, а также деятельности спортивных организаций, тренировочных баз в части проведения тренировочных мероприятий, проведение массовых мероприятий, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, при этом заселение в гостиницы, иные средства размещения также допускается при отрицательном результате исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Подтверждением наличия у посетителей указанных документов является их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность для обеспечения возможности идентификации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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