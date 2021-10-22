Львов отказывается передавать России останки разведчика Кузнецова

Власти украинского города Львов отказываются передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, игнорируя решение суда. Об этом сообщил градоначальник Андрей Садовой.

"Наша позиция однозначна - мы не сотрудничаем с оккупантами", - написал он на своей странице в Facebook.

В середине сентября украинский суд постановил, что Львовский городской совет должен разрешить родственникам Героя Советского Союза перезахоронить его останки. Кузнецов погиб в начале марта 1944 года, когда попал в засаду, устроенную украинскими националистами.