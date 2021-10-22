МИД: РФ выступает за присоединение КНР к режиму контроля за ракетными технологиями

Москва выступает за присоединение Пекина к режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва поддерживает потенциальное вступление Пекина в РКРТ. Кроме того, по его мнению, такое решение могло бы стать началом обсуждения будущих договоренностей по контролю над вооружением.

Машков добавил, что в настоящее время не обсуждается присоединение Ирана к РКРТ. "Так вопрос не стоит, по крайней мере на ближайшую перспективу", - сказал он в интервью.

РКРТ - это добровольное объединение 34 стран, целью которого является уменьшение риска распространения ядерного оружия. В настоящее время Россия занимает пост председателя организации.