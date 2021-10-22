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22.10.2021 15:18
Рубрика: В мире

Министр: Афганистан представляет стратегический интерес для Узбекистана

Текст: Юрий Когалов (Ташкент)

Афганистан представляет стратегический интерес для Узбекистана. Поэтому Ташкент внимательно следит за происходящим в этой стране. Об этом российским журналистам рассказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как напомнил глава МИД, Афганистан и Узбекистан исторически были связаны, в течение веков между ними не было даже границы, у народов обеих стран общие корни, общие традиции. "Это создавало особые отношения между нашими странами", - отметил министр.

"Сегодня же реальность такова, что Афганистан представляет для нас стратегический интерес, с точи зрения безопасности, национальной и региональной, с точи зрения экономики, с точки зрения транзита. Но для этого нужен мир в Афганистане", - заявил Камилов.

По его словам, в Узбекистане приветствовали создание временного правительства, однако признавать движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока рано. Глава МИД республики уверен, что в этом вопросе странам мира нужно действовать сообща. Однако у Узбекистана масса вопросов, которые нужно решать уже сейчас, поэтому были налажены отношения с талибами, была достигнута договоренность об обеспечении безопасности границы, предотвратить поток беженцев. "Сейчас ситуация на границе спокойная", - отметил министр.

Камилов признал, что у Узбекистана есть опасения относительно террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ), что они могут выдавлены из Афганистана в соседние страны. Однако эта вероятность никак не повлияет на позицию Ташкента относительно размещения на республики американских военных баз (эта тема регулярно поднимается американскими СМИ). Как подчеркнул министр, "этот вопрос не рассматривается", "реальность такова, что в этом необходимости нет". "Взаимодействие с какой-либо страной, независимо, будет это Америка или иная страна, осуществляется на основе международного права, в рамках тех международных конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли", - отметил глава МИД, добавив, что Ташкент готов продолжать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

"Что касается таких чувствительных вопросов, как обмен разведывательной информацией, если какая-то страна предоставляет вовремя разведывательную информацию, и ее получение поможет предотвратить серьезный террористический акт, почему бы не воспользоваться этим. Если у вас есть такая информация, почему бы не дать ее той стране, где готовится теракт. Конечно, есть своя специфика, как передать, в какой форме, чтобы не раскрыть свои ценные источники, но это уже другой аспект деятельности спецслужб", - заявил Камилов.

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