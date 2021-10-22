Минобороны: Боевики, пытающиеся прорваться через таджикскую границу, будут уничтожены

Более 500 военнослужащих из России и Таджикистана были задействованы в тактических учениях на таджико-афганской границе. Маневры прошли на таджикском полигоне Момирак в 15 километрах от границы с Афганистаном. В них также были задействованы самолёты ВВС Таджикистана, вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также танки, самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град".

Учения начались с пролета пары самолетов Л-39 военно-воздушных сил Таджикистана. Самолёты провели воздушную разведку вдоль границы с Афганистаном. Согласно легенде учений, самолеты вскрыли выдвижение бандформирования численностью до 100 человек, которое пытается прорваться через государственную границу. Таджикские и российские подразделения атаковали противника, поддержку с воздуха им оказала совместная группировка армейской авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24.

Действия мотострелковых и танковых подразделений поддержали артиллеристы, накрывшие "противника" огнем из самоходных гаубиц "Гвоздика" и реактивных систем залпового огня "Град". Затем таджикские мотострелковая и танковая роты совместно с мотострелковой ротой 201-й российской военной базы перешли в наступление для завершения разгрома остановленного противника.

Для блокирования и перекрытия путей отхода боевиков за пределы государственной границы, вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант. Совместные подразделения во взаимодействии с тактическим воздушным десантом завершили разгром незаконного вооруженного формирования.

Заместитель командующего центральным военным округом генерал-лейтенант Евгений Поплавский рассказал журналистам, что это учение проводится в рамках подготовки совместной тактической группы по действию в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть на различных направлениях. Кроме того, российские военнослужащие поделились своим опытом, полученным в Сирии. "Достигнуто новое развитие тактической совместимости российских и таджикских подразделений", - подчеркнул генерал. По словам Поплавского, ходом учений командование Центрального военного округа удовлетворено. Генерал отметил, что все совместные мероприятия боевой подготовки направлены на предотвращение возможных угроз, которые могут быть созданы нашими противниками за пределами Таджикистана. Вся боевая подготовка направлена на нейтрализацию этих усилий.

В беседе с корреспондентом "РГ" Поплавский подчеркнул, что в ходе учений российские и таджикские военные отработали тактику фланговых охватов противника с последующей высадкой в тыл врага тактического десанта. "Это делается с одной целью - не допустить ситуации, когда проникнувшие в Таджикистан боевики в случае неудачи могут уйти обратно через границу", - сказал он. "Все бандформирования должны четко понимать - любая попытка пересечения границы - это билет в один конец. Все кто попытается сюда прорваться, здесь и останутся, они будут уничтожены"- заявил "РГ" генерал Поплавский.