Минздрав Беларуси отменил требование об обязательном масочном режиме

На критическое замечание Александра Лукашенко относительно принудительных мер в период пандемии, сделанное им на совещании в начале недели, в пятницу отреагировал Минздрав Беларуси, отменив с пятницы обязательный масочный режим, введенный 9 октября на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, использовании автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - сообщили в отраслевом министерстве. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на правовом интернет-портале.

Кроме того, в постановлении актуализированы противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев COVID-19. Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами среди прочего при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции.

В то же время, уточняют новостные порталы, в РБ зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Накануне в Министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки медики зафиксировали 2 097 случаев заражения. А всего с начала пандемии зарегистрированы 580 029 человек с положительным результатом теста на COVID-19. За весь период распространения инфекции скончалось 4 466 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.