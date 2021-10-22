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22.10.2021 12:18
Рубрика: Экономика

Мишустин: Таможня обеспечивает бесперебойную работу всех структур на границе

Текст: Михаил Загайнов

Российская таможня обеспечивает бесперебойную работу всех структур на границе. Об этом заявил в приветствии к участникам Международного таможенного форума Михаил Мишустин.

Фото: iStock
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"Сделаны серьезные шаги для того, чтобы все таможенные процедуры для людей были удобными и понятными, а сама служба могла адекватно реагировать на любые вызовы, с которыми сталкивается при реализации своих полномочий, и защищала экономические интересы России, оберегая ее граждан от контрафакта и других правонарушений", - отметил глава правительства.

Мишустин также поздравил таможенников с профессиональным праздником - 30-летием Федеральной таможенной службы, который отмечается 25 октября. По словам премьера, за это время были сформированы четкие и понятные правила оформления грузов в соответствии с международными стандартами, обновлено нормативное регулирование, активно внедряются информационные технологии.

Международный таможенный форум проходит в Москве 21-22 октября. В этом году в мероприятии принимают участие 44 делегации - из 39 стран и пяти международных организаций. "Российская газета" является генеральным информационным партнером мероприятия.

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