Новости

В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера 16:11
Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам 15:58
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса 15:57
В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу 15:44
Гарри Ананасов прокомментировал обвинения в адрес режиссера "Ералаша" 15:42
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки 15:41
В "Ералаше" ответили на обвинение своего режиссера в педофилии 15:32
Набиуллина оценила инфляционное давление в России 15:29
МВД предложили дать полномочия по блокировке сайтов криминальных субкультур 15:28
Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина 15:24
Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов 15:20
В Таджикистане белорусский спецназ выдержал испытание песчаной бурей 15:16
Глава МИД Узбекистана: Отношения с РФ находятся на пике своего развития 15:10
Собянин рассказал об уровне заболевамости коронавирусом в Москве 15:07
Кабмин направит более 47 млрд рублей на выплаты больничных 15:03
Роспотребнадзор предупредил о скрытых симптомах полиомиелита 14:59
На ЦКАД перекрыли движение из-за упавшего щита 14:56
От COVID умер барабанщик "Автографа" и "Синей птицы" Сергей Криницын 14:52
Экс-солистка "Ленинграда" обжаловала решение суда по иску к Шнурову 14:43
Участники ОПГ похитили ювелирные изделия на 29 миллионов рублей 14:40
СК просит ареста экс-главы фан-клуба "Спартака", ударившего журналиста 14:35
Сенаторы предложили улучшить схему господдержки аграриев 14:35
Студенты вузов и колледжей в Подмосковье уйдут на каникулы 14:23
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 15:28
Рубрика: Власть

МВД предложили дать полномочия по блокировке сайтов криминальных субкультур

Текст: Дмитрий Гончарук

Генеральная прокуратура предлагает дать органам внутренних дел полномочия по внесудебной оперативной блокировке сайтов криминальных субкультур, сообщил представитель ведомства Тимур Абрегов.

Фото: iStock
Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

"Больше всего ресурсов у нас блокируется все же на основании решений судов, которые выносятся по искам прокуроров. Действительно, механизм судебной блокировки информации не так эффективен для оперативного пресечения и распространения противоправного контента. То есть, представляется целесообразным проработать вопрос внесудебной блокировки информации, связанной с криминальными субкультурами, такими как АУЕ (экстремистское движение запрещено на территории России)", - сказал Абрегов на семинаре-совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию механизмов противодействия пропаганде криминального образа жизни и криминальной идеологии.

Сейчас Росмолодежь во внесудебном порядке принимает решения о блокировке информации, но только в отношении несовершеннолетних. "Поэтому этот механизм, он хоть и применяется, но все же его можно усовершенствовать", - пояснил Тимур Абрегов.

По его мнению, было бы целесообразно наделить органы внутренних дел этими полномочиями, поскольку именно представители полиции чаще сталкиваются с вопросами криминальных сообществ. Это позволило бы им оперативно блокировать такую информацию. Соответствующие поправки могут быть внесены в статью 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В свою очередь, замначальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев сообщил, что с начала года ведомство заблокировало около сотни интернет-ресурсов, которые пропагандируют среди несовершеннолетних криминальный образ жизни. Кроме того, было удалено более 9,2 тысячи материалов.

Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети

"В это число входит и зацепинг, и руфинг, пропаганда различных противоправных и опасных деяний среди несовершеннолетних", - отметил Киселев. Он также напомнил, что на сайте Роскомнадзора есть электронная форма, через которую можно сообщать сведения о наличии противоправного контента.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура Правительство МВД

Главное сегодня

Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США
Пострадавшего от выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать