МВД предложили дать полномочия по блокировке сайтов криминальных субкультур

Генеральная прокуратура предлагает дать органам внутренних дел полномочия по внесудебной оперативной блокировке сайтов криминальных субкультур, сообщил представитель ведомства Тимур Абрегов.

"Больше всего ресурсов у нас блокируется все же на основании решений судов, которые выносятся по искам прокуроров. Действительно, механизм судебной блокировки информации не так эффективен для оперативного пресечения и распространения противоправного контента. То есть, представляется целесообразным проработать вопрос внесудебной блокировки информации, связанной с криминальными субкультурами, такими как АУЕ (экстремистское движение запрещено на территории России)", - сказал Абрегов на семинаре-совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию механизмов противодействия пропаганде криминального образа жизни и криминальной идеологии.

Сейчас Росмолодежь во внесудебном порядке принимает решения о блокировке информации, но только в отношении несовершеннолетних. "Поэтому этот механизм, он хоть и применяется, но все же его можно усовершенствовать", - пояснил Тимур Абрегов.

По его мнению, было бы целесообразно наделить органы внутренних дел этими полномочиями, поскольку именно представители полиции чаще сталкиваются с вопросами криминальных сообществ. Это позволило бы им оперативно блокировать такую информацию. Соответствующие поправки могут быть внесены в статью 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В свою очередь, замначальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев сообщил, что с начала года ведомство заблокировало около сотни интернет-ресурсов, которые пропагандируют среди несовершеннолетних криминальный образ жизни. Кроме того, было удалено более 9,2 тысячи материалов.

"В это число входит и зацепинг, и руфинг, пропаганда различных противоправных и опасных деяний среди несовершеннолетних", - отметил Киселев. Он также напомнил, что на сайте Роскомнадзора есть электронная форма, через которую можно сообщать сведения о наличии противоправного контента.