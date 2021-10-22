На съемках фильма с Алеком Болдуином погибла женщина

В результате несчастного случая на съемочной площадке фильма "Ржавчина" с участием знаменитого голливудского актера Алека Болдуина один человек погиб, еще двое - пострадали.

Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик в штате Нью-Мексико. По данным американских СМИ, врачи не смогли помочь 42-летней женщине, работавшей на съемочной площадке в качестве оператора. Она умерла от кровопотери.

Издание Deadline сообщает, что один из актеров взвел курок во время репетиции, не зная, что в нем были боевые патроны. Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Сам Болдуин, который также является одним из продюсеров фильма, основанного на реальных исторических событиях, не пострадал.

В фильме Болдуин играет Харланда Раста, известного преступника, за голову которого назначена внушительная награда. Он помогает своему внуку выбраться из тюрьмы в Канзасе после того, как 13-летний подросток "осужден за случайное убийство и приговорен к повешению". В погоню за двумя беглецами устремляются легендарный маршал Вуд Хелм и "охотник за головами" Фентон Лэнг по прозвищу "Проповедник".

Днем ранее Болдуин опубликовал в Instagram селфи с подписью: "Снова лично на съемках. Черт возьми, это утомительно".

Представители голливудской звезды и продюсерской компании отказались комментировать произошедшее, сообщает телеканал Fox News.

Между тем

Похожая трагедия произошла с сыном Брюса Ли - 28-летним Брэндоном Ли. 31 марта 1993 года во время съемок фильма "Ворон" актер получил огнестрельное ранение и спустя несколько часов скончался в больнице. Следствие выяснило, что в финальной сцене в стволе револьвера 44 калибра, из которого стреляли в Ли, застряла заглушка. При выстреле холостым патроном она вылетела, а пуля попала в живот актера, застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов он скончался в больнице за три недели до собственной свадьбы.