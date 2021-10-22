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22.10.2021 12:04
Рубрика: Власть

На въезде в Кострому туристов известят о ковид-ограничениях

Текст: Элина Труханова (Кострома)

В Костромской области с 28 октября будут развернуты информационные пункты въездного контроля.

В администрации региона пояснили, что один пункт появится на трассе М-8 на въезде в Кострому со стороны Ярославля, еще один - на подъезде к Волгореченску по ивановской трассе. Обеспечить их работу поручено администрациям муниципалитетов совместно с УМВД и Росгвардией.

С 25 октября в Тверской области вводят QR-коды для посещения ТЦ

- Въезжающим в регион будут рассказывать о действующих в Костромской области ограничениях, предупреждать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и штрафах за его нарушение, вручать памятки, - рассказали в обладминистрации.

Кроме того, информировать гостей региона о действующих на его территории ограничениях планируется на железнодорожных и автобусных вокзалах.

Также с 30 октября в области будет расширен список мест, куда пустят только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или недавно перенесенное заболевание. Кроме театров, цирка, филармонии, концертных организаций, кинотеатров, объектов физкультуры и спорта, фитнес-залов, танцевальных студий, бассейнов, кафе и ресторанов в этот перечень попали крупные торговые центры, объекты розничной торговли непродовольственными товарами, салоны красоты, косметические кабинеты, парикмахерские, СПА- и массажные салоны, солярии.

Исключение сделано для аптек и оптик, зоомагазинов, объектов розничной торговли продовольственными товарами, топливом, медицинскими изделиями, похоронными принадлежностями, пунктов выдачи заказов и объектов без торгового зала (киосков).

С 30 октября без QR-кода или сертификата о вакцинации невозможно будет заселиться в костромские гостиницы. При этом для иностранцев достаточно отрицательного ПЦР-теста.

Несовершеннолетние с 30 октября по 7 ноября смогут посетить крупные ТЦ региона только в сопровождении родителей или законных представителей.

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