Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам

Ставки по банковским вкладам пока недостаточно привлекательны для россиян. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В сентябре-октябре продолжился рост ставок по депозитам, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы​​​. Условия привлечения средств на вклады все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать население к активному использованию этой формы сбережений", - сообщила Набиуллина.

По подсчетам Банка России, в первой декаде октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по объему вкладов физлиц составляла 6,43% годовых. При этом годовая инфляция, как следует из комментария Банка России, составляет на данный момент 7,8% годовых. По итогам года, как ожидает Банк России, инфляция составит 7,4-7,9%.