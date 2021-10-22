Наталья Сергунина: В Москве растет популярность смартфонов и других мобильных устройств

Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства не только для звонков, но и для решения повседневных задач. В целом смартфоном владеет 91 процент горожан в возрасте от 18 лет. 78 процентов из них пользуются мобильным банкингом, 73 процента делают покупки в интернет-магазинах, 65 процентов совершают бесконтактные платежи. О результатах опроса, проведенного столичным департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина порталу mos.ru.

Для многих жителей мобильный телефон стал равнозначным стационарному компьютеру или ноутбуку. 73 процента москвичей, владеющих смартфоном, одинаково часто используют его и персональный компьютер для покупок в интернете. Смартфон для игр использует 31 процент опрошенных, 70 процентов слушают на нем музыку, 79 процентов читают книги и новости. Кроме того, телефон используют для просмотра фильмов и видео (58 процентов). Для сравнения: в 2018 году фильмы и видео на смартфоне смотрели 40 процентов жителей, а музыку слушали 60 процентов.

"Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. Приведу пример: 60 процентов трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты. Как раз поэтому, для удобства жителей, мы развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов", - отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, большая часть государственных услуг в Москве переведена в электронный вид. В общей сложности в столице оцифровано свыше 380 услуг и сервисов для жителей, более 200 из которых предназначено для предпринимателей.

Как показал опрос, москвичи все чаще приобретают дополнительные устройства к своему смартфону - беспроводные наушники, фитнес-браслеты и умные часы (в том числе для ответа на сообщения и звонки). 32 процента жителей имеют умную технику дома, а у каждой второй семьи есть телевизор с выходом в интернет. Это стало возможным благодаря качеству и доступности мобильного интернета, а также растущему интересу к новым онлайн-сервисам и цифровым решениям.

"Благодаря качеству и доступности интернет-услуг и развитию связи в столице цифровые технологии проникли во все ключевые сферы жизни москвичей. Это, в свою очередь, стимулирует развитие ИТ-рынка, способствует партнерству города и бизнеса в создании цифровой экосистемы. За последние три года в Москве существенно вырос уровень потребления мобильного интернета и медиаконтента с помощью смартфона. По многим функциям мобильный телефон уже стал равнозначен стационарному компьютеру, к тому же практически заменил платежные средства, фотоаппараты и навигаторы. Город непрерывно развивает цифровую среду, увеличивает количество и качество электронных сервисов, реагируя на потребности жителей", - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.