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Наталья Сергунина: В Москве растет популярность смартфонов и других мобильных устройств

Текст:   Любовь Проценко
22.10.2021,  
09:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства не только для звонков, но и для решения повседневных задач. В целом смартфоном владеет 91 процент горожан в возрасте от 18 лет. 78 процентов из них пользуются мобильным банкингом, 73 процента делают покупки в интернет-магазинах, 65 процентов совершают бесконтактные платежи. О результатах опроса, проведенного столичным департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина порталу mos.ru.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Можно ли прожить в Москве без смартфона

Для многих жителей мобильный телефон стал равнозначным стационарному компьютеру или ноутбуку. 73 процента москвичей, владеющих смартфоном, одинаково часто используют его и персональный компьютер для покупок в интернете. Смартфон для игр использует 31 процент опрошенных, 70 процентов слушают на нем музыку, 79 процентов читают книги и новости. Кроме того, телефон используют для просмотра фильмов и видео (58 процентов). Для сравнения: в 2018 году фильмы и видео на смартфоне смотрели 40 процентов жителей, а музыку слушали 60 процентов.

"Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. Приведу пример: 60 процентов трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты. Как раз поэтому, для удобства жителей, мы развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов", - отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, большая часть государственных услуг в Москве переведена в электронный вид. В общей сложности в столице оцифровано свыше 380 услуг и сервисов для жителей, более 200 из которых предназначено для предпринимателей.

Как показал опрос, москвичи все чаще приобретают дополнительные устройства к своему смартфону - беспроводные наушники, фитнес-браслеты и умные часы (в том числе для ответа на сообщения и звонки). 32 процента жителей имеют умную технику дома, а у каждой второй семьи есть телевизор с выходом в интернет. Это стало возможным благодаря качеству и доступности мобильного интернета, а также растущему интересу к новым онлайн-сервисам и цифровым решениям.

"Благодаря качеству и доступности интернет-услуг и развитию связи в столице цифровые технологии проникли во все ключевые сферы жизни москвичей. Это, в свою очередь, стимулирует развитие ИТ-рынка, способствует партнерству города и бизнеса в создании цифровой экосистемы. За последние три года в Москве существенно вырос уровень потребления мобильного интернета и медиаконтента с помощью смартфона. По многим функциям мобильный телефон уже стал равнозначен стационарному компьютеру, к тому же практически заменил платежные средства, фотоаппараты и навигаторы. Город непрерывно развивает цифровую среду, увеличивает количество и качество электронных сервисов, реагируя на потребности жителей", - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.