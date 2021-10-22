Немцы раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ в отношении РФ

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая высказалась за проведение более жесткой политики в отношении России.

"Ой, как красиво. Если скоро и так уже не будешь нести никакой ответственности (пользователь намекает на скорую отставку министра в связи с приходом новой администрации - прим. "РГ"), то можно громко хлопнуть дверью", - написал один из пользователей.

Другие читатели посоветовали министру вспомнить провал немецкой политики в Афганистане, а также не ссориться с Москвой накануне зимы.

Ранее Крамп-Карренбауэр обвинила российскую сторону в неоднократном нарушении воздушного пространства европейских стран. Кроме того, по ее мнению, Москва продолжает организовывать кибератаки.