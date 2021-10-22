Новый штамм коронавируса добрался до России

Вариант AY.4.2 коронавируса, "захвативший" Великобританию и США, добрался теперь и до России. Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, уже обнаружены единичные случаи проникновения этого варианта ковида в нашу страну. По сути, это разновидность уже известного индийского варианта "Дельта". По предварительным данным, новая разновидность на 10% заразнее самой "Дельты".

"Это не так много по сравнению с тем, что мы видели при появлении штаммов "Альфа" и "Дельта", которые были на 50-60% более заразными перед предыдущими версиями. Однако появление изначальной версии "Дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в ее подъеме", - считает Хафизов. Он подчеркивает, что единственное, что может помочь противостоять новому варианту - вакцинация, особенно тех, кто еще не переболел.

"Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса. Ведь она не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у новой версии есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, новый штамм больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", - добавил Хафизов.

А руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов сообщил "РГ", что штамм "Дельта" стал в России доминирующим. "100% новых случаев ковида приходятся именно на него", - отметил ученый. При этом он опроверг утверждение, что при заражении "Дельтой" заболевание не протекает бессимптомно. "Определенное количество случаев заражения этим штаммом не имеет яркой симптоматики. Мы это отчетливо видим", - уточнил Семенов.

Хафизов считает, что AY.4.2 может постепенно начать вытеснять старую версию "Дельты", но вряд ли это произойдет очень быстро, как было, когда появилась сама "Дельта".

Между тем

Процесс предварительной оценки вакцины "Спутник V" идет полным ходом и вступает в завершающую стадию. Такое сообщение опубликовано в твиттер-аккаунте "Спутника". "Группа инспекторов ВОЗ в ближайшее время должна посетить Россию, чтобы собрать все необходимые документы по вакцине", - отмечается там.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет от России полные данные по вакцине. "ВОЗ приветствует подписание Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) всех юридических соглашений, необходимых для оценки в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Мы ожидаем получения полных данных для анализа и для продолжения процесса оценки", - пояснили в пресс-службе ВОЗ (цитата по ТАСС). Более подробную информацию журналистам там на данный момент не предоставили, как и в российском представительстве ВОЗ.

В 2021 году ВОЗ проинспектировала четыре российские производственные площадки в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V", опубликовав замечания по работе одной из них. 1 октября глава минздрава Михаил Мурашко провел в Женеве встречу с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. После он сообщил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника V" ВОЗ, устранены. В РФПИ надеются, что ВОЗ признает вакцину до конца 2021 года.