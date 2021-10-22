Обзор iPhone 13 mini: Чем удивил самый маленький iPhone

Apple - удивительная компания. В то время как остальные производители предлагают потребителям решения в духе "чем больше диагональ, тем лучше устройства", ребята из Купертино думают иначе. У меня на тестировании побывал самый маленький представитель линейки iPhone 13 - iPhone 13 mini. Его стоимость начинается от 69 990 рублей за версию на 128 Гб. Что получает покупатель за такую сумму? Давайте разбираться.

Очень не хочется использовать избитую фразу "смартфон идеально лежит в руке", но в случае с iPhone 13 mini это действительно так. Когда впервые берешь смартфон, поражаешься тому, насколько он компактный. Большим пальцем правой (или левой) руки можно легко достать до верхнего ряда иконок и выбрать там абсолютно любое приложение. Несмотря на то, что mini "подрос" в весе на семь грамм по сравнению с предыдущим поколением, на практике это никак не ощущается - девайс очень легкий. Из других изменений, которые бросаются в глаза - челка стала меньше на 20%, а камеры располагаются по диагонали.

Камера в iPhone 13 mini точно такая же, как у его старшего брата - iPhone 13. Снимает новый mini великолепно: посмотрите на фотографии в нашей галерее. Например, если взглянуть на фотографию в режиме "Портрет", то на ней видны абсолютно все детали. Каждый волос виден очень четко. Ночные фотографии также радуют своей детализацией - на снимке видны и буквы "Смоленский пассаж", и мелкие детали здания на другой стороне дороги. Другой такой же камерофон стоимостью 70 тысяч рублей с диагональю 5,4 дюйма вы просто не найдете. Утверждение справедливо и для видеосъемки, опция киноэффект позволяет размыть видео в портретном режиме - смартфон будет сфокусирован непосредственно на герое ролика, задний фон будет размыт. А если вам нужно напротив переключиться на задний фон, то достаточно "тапнуть" по экрану и фокус переключится - таким приемом пользуются во время съемки голливудских фильмов. Приятно, что подобные возможности есть даже у таких компактных аппаратов.

От камеры перейдем к другому важному элементу в iPhone 13 mini - повышенной емкости аккумулятора. Так получилось, что именно в первый день использования iPhone 13 mini, а именно в пятницу, на него легла большая нагрузка. Я снял его с беспроводной зарядки MagSafe в восемь часов утра и активно пользовался на протяжении дня. С утра, как обычно, приходило множество уведомлений от рабочего мессенджера, кроме того, была ежедневная редакционная планерка. А вечером мы договорились с коллегами посидеть в ресторане. В результате уже к трем часам дня mini разрядился на 50%, и, поскольку мне вечером нужно было уйти из дома, я решил повторно его зарядить до 100%. Как оказалось, этого можно было не делать, когда я вернулся домой в половине двенадцатого ночи, на "минике" оставалось еще 60%. Так что можно смело утверждать, что смартфона хватит на протяжении целого дня, и он не попросится на зарядку. Другое дело, что лишние пару часов бы точно не помешали, но тут мы уже упираемся в форм-фактор смартфона: трудно требовать от малыша чего-то большего. А вот в "спокойном" режиме iPhone 13 mini легко проживает с самого утра и до позднего вечера - Apple действительно поработали над автономностью и это чувствуется.

В плане производительности у смартфона нет конкурентов - все дело в чипе A15 Bionic. Например, в тесте Geekbench 5 гаджет набрал 1726 баллов в одноядерном тестировании и 4542 балла многоядерном. Флагманы на Android даже близко не подобрались к этим цифрам. Производительности "миника" вам с запасом хватит на ближайшие несколько лет.

Кому нужен iPhone 13 mini? Я думаю, тут есть несколько вариантов. Во-первых, на mini стоит обратить внимание тем, кто устал от больших диагоналей и хочет компактный и мощный смартфон. Также Mini наверняка оценят девушки - в самой миниатюрной руке смартфон смотрится идеально. Порадовало, что встроенной памяти стало больше - 128 Гб против 64 Гб в предыдущей версии.

Какой объем памяти выбрать, каждый должен решить для себя самостоятельно. Если вы не снимаете много видео, а только фотографируете, с лихвой хватит и 128 Гб по цене 69 990 рублей. "Золотая середина" в 256 Гб обойдется в 79 990 рублей. Наконец, 512 Гб можно приобрести по цене 99 990 рублей.