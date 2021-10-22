Обзор iPhone 13 mini: Чем удивил самый маленький iPhone

Очень не хочется использовать избитую фразу "смартфон идеально лежит в руке", но в случае с iPhone 13 mini это действительно так. Когда впервые берешь смартфон, поражаешься тому, насколько он компактный. Большим пальцем правой (или левой) руки можно легко достать до верхнего ряда иконок и выбрать там абсолютно любое приложение. Несмотря на то, что mini "подрос" в весе на семь грамм по сравнению с предыдущим поколением, на практике это никак не ощущается - девайс очень легкий. Из других изменений, которые бросаются в глаза - челка стала меньше на 20%, а камеры располагаются по диагонали.
Камера в iPhone 13 mini точно такая же, как у его старшего брата - iPhone 13. Снимает новый mini великолепно: посмотрите на фотографии в нашей галерее. Например, если взглянуть на фотографию в режиме "Портрет", то на ней видны абсолютно все детали. Каждый волос виден очень четко. Ночные фотографии также радуют своей детализацией - на снимке видны и буквы "Смоленский пассаж", и мелкие детали здания на другой стороне дороги. Другой такой же камерофон стоимостью 70 тысяч рублей с диагональю 5,4 дюйма вы просто не найдете. Утверждение справедливо и для видеосъемки, опция киноэффект позволяет размыть видео в портретном режиме - смартфон будет сфокусирован непосредственно на герое ролика, задний фон будет размыт. А если вам нужно напротив переключиться на задний фон, то достаточно "тапнуть" по экрану и фокус переключится - таким приемом пользуются во время съемки голливудских фильмов. Приятно, что подобные возможности есть даже у таких компактных аппаратов.
От камеры перейдем к другому важному элементу в iPhone 13 mini - повышенной емкости аккумулятора. Так получилось, что именно в первый день использования iPhone 13 mini, а именно в пятницу, на него легла большая нагрузка. Я снял его с беспроводной зарядки MagSafe в восемь часов утра и активно пользовался на протяжении дня. С утра, как обычно, приходило множество уведомлений от рабочего мессенджера, кроме того, была ежедневная редакционная планерка. А вечером мы договорились с коллегами посидеть в ресторане. В результате уже к трем часам дня mini разрядился на 50%, и, поскольку мне вечером нужно было уйти из дома, я решил повторно его зарядить до 100%. Как оказалось, этого можно было не делать, когда я вернулся домой в половине двенадцатого ночи, на "минике" оставалось еще 60%. Так что можно смело утверждать, что смартфона хватит на протяжении целого дня, и он не попросится на зарядку. Другое дело, что лишние пару часов бы точно не помешали, но тут мы уже упираемся в форм-фактор смартфона: трудно требовать от малыша чего-то большего. А вот в "спокойном" режиме iPhone 13 mini легко проживает с самого утра и до позднего вечера - Apple действительно поработали над автономностью и это чувствуется.
В плане производительности у смартфона нет конкурентов - все дело в чипе A15 Bionic. Например, в тесте Geekbench 5 гаджет набрал 1726 баллов в одноядерном тестировании и 4542 балла многоядерном. Флагманы на Android даже близко не подобрались к этим цифрам. Производительности "миника" вам с запасом хватит на ближайшие несколько лет.
Кому нужен iPhone 13 mini? Я думаю, тут есть несколько вариантов. Во-первых, на mini стоит обратить внимание тем, кто устал от больших диагоналей и хочет компактный и мощный смартфон. Также Mini наверняка оценят девушки - в самой миниатюрной руке смартфон смотрится идеально. Порадовало, что встроенной памяти стало больше - 128 Гб против 64 Гб в предыдущей версии.
Какой объем памяти выбрать, каждый должен решить для себя самостоятельно. Если вы не снимаете много видео, а только фотографируете, с лихвой хватит и 128 Гб по цене 69 990 рублей. "Золотая середина" в 256 Гб обойдется в 79 990 рублей. Наконец, 512 Гб можно приобрести по цене 99 990 рублей.