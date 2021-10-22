Указ губернатора Оренбургской области от 22 октября 2021 года № 579-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 №288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук, от 24.08.2021 № 431-ук, от 07.09.2021 № 457-ук, от 21.09.2021 № 488-ук, от 05.10.2021 № 509-ук, от 06.10.2021 № 510-ук, от 18.10.2021 № 563-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 10 указа:

в абзаце двадцатом подпункта 10.5 слова "старше 65 лет" заменить словами "в возрасте 60 лет и старше";

подпункт 10.12 изложить в новой редакции:

"10.12. Организации отдыха и оздоровления детей отменить с 25 октября 2021 года заезды на планируемые смены до особого распоряжения.".

1.2. Дополнить указ пунктом 211 следующего содержания:

"211. В период нерабочих дней, установленных на территории Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", с 30 октября по 7 ноября 2021 года на территории Оренбургской области:

211.1. Приостановить работу организаций, индивидуальных предпринимателей (далее - организации), осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг:

1) объектов общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных, иных объектов общественного питания), за исключением объектов общественного питания:

обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, осуществляющих доставку заказов;

находящихся в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданам, проживающим в этих объектах, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

обслуживающих работников организаций, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками указанных организаций;

2) розничных рынков, ярмарок, торговых площадок;

3) объектов розничной торговли, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах, молах, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров;

объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля непродовольственных товаров в ассортименте составляет не менее 50 процентов;

объектов розничной торговли, реализующих товары ритуального назначения;

зоомагазинов;

салонов сотовой связи;

объектов, реализующих цветы в срезке;

объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

4) организаций, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких организаций;

5) парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

6) организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе фитнес-центров (фитнес-клубов), тренажерных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов;

7) медицинских организаций в части оказания стоматологических услуг, за исключением оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

8) организаций, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан;

9) организаций, осуществляющих культурные, выставочные, просветительские мероприятия;

10) театров, кинотеатров, кинозалов, концертных залов, цирков, домов (дворцов) культуры, клубов, музеев, библиотек;

11) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кружков, развивающих центров (клубов) и иных организаций для детей;

12) зоопарков;

13) кальянных;

14) аттракционов, пунктов проката.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

211.2. Приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов государственной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг и муниципальных услуг) на территории Оренбургской области, за исключением услуг по:

государственной регистрации рождения;

государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

государственной регистрации смерти;

выдаче результатов государственной (муниципальной) услуги, если дата выдачи назначена в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и муниципальных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 7 календарных дней.

211.3. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, министерству цифрового развития и связи Оренбургской области, министерству социального развития Оренбургской области обеспечить приостановление с 30 октября по 7 ноября 2021 года использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт лицами в возрасте 60 лет и старше.

211.4. Министерству здравоохранения Оренбургской области обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







