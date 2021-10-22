Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется

Новых мер поддержки семей с детьми во время нерабочих дней не предусмотрено. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действует целый ряд решений в целом, которые не имеют отношения к режиму выходного дня", - напомнил Песков. "Это точечные меры поддержки одиноких матерей, семей с детьми и так далее", - сказал он. Это действует на постоянной основе и не нужно об этом забывать, подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", - заключил Песков.