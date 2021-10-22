Почему Беларуси не оказалось в списке участников "Евровидения"-2022

Исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердал сделал заявление, которое цитирует официальный сайт www.eurovision.tv Он коротко рассказал о подготовке к следующему конкурсу. Но главная новость оказалась в инфографике, размещенной в конце текста заявления руководителя "Евровидения".

- Будем рады возвращению ARM TV из Армении и RTCG из Черногории (обе аббревиатуры - названия официальных вещателей конкурса в этих странах, - Прим. Ред.), которые впервые выйдут на сцену после Тель-Авива в 2019 году, - сообщил Эстердал. - Мы также станем свидетелями 300-го выступления "Большой пятерки" - конкурсантов из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Собственно, его обращение было довольно торжественным, мобилизующим и, можно сказать, рабочим и обыденным.

Исполнительный супервайзер уточнил также:

- Мы очень рады, что у нас снова более 40 вещателей соревнуются за победу на культовом конкурсе "Евровидение", который пройдет в Турине, в мае следующего года. А команда Rai (главная телерадиокомпания Италии, - Прим. Ред.) усердно работает над подготовкой к приему всех делегаций в новом городе-организаторе. И гарантирует, что конкурс песни "Евровидение" станет волнующим и современным зрелищем, ожидаемым почти 200 миллионами зрителей…

Между тем

Далее были указаны 41 страна и их национальные вещатели конкурса, которые приедут в Турин-2022. Беларуси среди них не оказалось, увы. Это - продолжение прошлогодней истории, когда две песни белорусской группы "Галасы ЗМеста" оказались по очереди дисквалифицированы. Организаторы сочли их нарушающими один из основных принципов конкурса - оставаться вне политики. Впрочем, цитаты никто не приводил и нюансы не объяснял.

Да, пожалуй, в первой из них - "Я научу тебя" - и была некая ирония по поводу участников оппозиционных протестов, но скорее - в адрес тех, кто ими управляет издалека, "дергая за ниточки" и обещая: "Я научу тебя"… Но, пожалуй, только очень того желая, можно назвать эту песню "политической", а вот трек Джамалы 1944, наоборот, - допустить до конкурса в 2016 году…

И уж совсем не понятно, что "политического" нашли во второй песне белорусов - "Песне про зайцев", представленной вместо софт-рока "Я научу тебя". Но после нее "Голоса с места" (так переводится название) и их зайцев дисквалифицировали окончательно. К тому же 28 мая 2021 года Европейский вещательный союз решил приостановить членство белорусского телевещателя БТРК .

Белорусской телерадиокомпании было дано две недели на ответ и реакцию. Но белорусы извиняться не стали.

И в итоге 1 июля 2021 года членство БТРК в ЕВС было официально приостановлено до 2024 года, что и сделало участие белорусского телевещателя в конкурсах этой организации (в том числе "Евровидении") невозможным, равно как покупку прав на ее трансляции.

Вот так на "Евровидении" отреагировали на голоса с места…