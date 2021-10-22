Новости

МИД: Усилия Кабула направлены на улучшение качества жизни населения 20:51
Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе 20:28
На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны 20:20
В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции 20:14
В Москве оценили последствия от ураганного ветра 20:08
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов 19:49
В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году 19:28
В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 19:23
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 19:19
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 19:18
В Ленобласти ввели QR-коды в гостиницах, театрах и музеях 19:17
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 18:50
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 18:45
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 18:43
После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства 18:41
Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации 18:25
Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе 18:23
Немцы раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ в отношении РФ 18:20
Столичные школьники могут уйти на каникулы с 25 октября 18:04
Режим ЧП введен в Молдавии из-за дефицита газа 17:59
Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 19:49
Рубрика: Власть

Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов

Текст: Дмитрий Кулемякин

Решение непризнанного Косово выслать двух российских дипломатов не имеет правовой силы. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе посольства России в Сербии.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо

"Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы", - сообщили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что не приемлют попытки косовской стороны помешать российским дипломатам, аккредитованным при Миссии ООН, осуществлять свою деятельность.

Ранее Приштина объявила о высылке двух российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность нанесла ущерб безопасности края.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Сербия Косово Правительство МИД

Главное сегодня

Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов
Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать