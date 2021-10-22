Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов

Решение непризнанного Косово выслать двух российских дипломатов не имеет правовой силы. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе посольства России в Сербии.

"Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы", - сообщили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что не приемлют попытки косовской стороны помешать российским дипломатам, аккредитованным при Миссии ООН, осуществлять свою деятельность.

Ранее Приштина объявила о высылке двух российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность нанесла ущерб безопасности края.