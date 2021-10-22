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22.10.2021 12:23
Рубрика: Экономика

Правительство запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен

Текст: Владимир Бессонов (начальник Отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института "Центр развития" НИУ ВШЭ)
Правительство в пилотном режиме запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально-значимые товары. В основе системы лежит осуществляемый профильными министерствами мониторинг мировых цен в основном либо на продукцию российского экспорта (нефть, дизель, металлы), либо на основные продовольственные товары (например, зерновые, подсолнечное масло, мясо, рыба). Выход мировых цен за определенные границы рассматривается в качестве основания для применения мер, компенсирующих их влияние на внутренние цены. Главным образом, это инструменты таможенно-тарифного регулирования (снижение или повышение ставок таможенных пошлин) и проактивное субсидирование внутреннего производителя.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Очевидно, что одной из причин переживаемого ныне эпизода ускорения российской инфляции является рост мировых цен. Он вызван щедрыми мерами антикризисной поддержки, принятыми ведущими странами мира, логистическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса, и рядом других причин, носящих в основном временный характер. Реагируя на это, правительство создает барьер для ослабления влияния неблагоприятных изменений мировых цен на внутрироссийские цены.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Создание такой системы представляется весьма полезным. Правильно поставленный мониторинг способен давать своевременное и достаточно полное представление о текущей ситуации с ценами на мировых рынках. Это позволяет оперативно выявлять неблагоприятные тенденции и своевременно принимать необходимые решения. Также это означает переход от мер ручного управления к более системной деятельности. Последнее в какой-то мере является признанием того, что инфляционный эпизод затягивается и для борьбы с ним не достаточно лишь отдельных мер ручного управления.

Вместе с тем, какой бы ни была такая система, ее возможности не безграничны. Меры, о которых идет речь, способны на какое-то время несколько снизить влияние неблагоприятных изменений мировых цен на динамику российских, но в меньшей степени смогут влиять на долгосрочные тенденции. В условиях масштабных мер антикризисной поддержки экономики и населения в ведущих странах мира и открытости российской экономики, рост внутренних цен, в некоторых случаях, является неизбежным. Тем не менее, важно, чтобы при этом не возникал ажиотаж и не сформировались неблагоприятные инфляционные ожидания.

Применение обсуждаемых мер требует осторожности, поскольку увлечение сдерживанием роста цен может привести к замене одних диспропорций другими. Вместо подорожания некоторых товаров можно получить их дефицит, как это было в советское время. Соответственно, относиться к этим мерам следует как к сугубо антикризисным. При завершении кризиса должны постепенно сворачиваться и антикризисные меры. Цены в рыночной экономике должны формироваться рынком. Но сохранение мониторинга при этом вполне целесообразно. Более того, имело бы смысл расширить его с целью охвата влияния наценок в оптовой и розничной торговле на уровень и динамику внутренних цен. Совершенствование мониторинга позволит в будущем оперативно реагировать в случае возникновения новых проблем.

Экономика Товары и цены Правительство Цены на продукты

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