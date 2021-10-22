Производитель оборудования для создания чипов объявил о снижении выручки

Компания ASML, которая является крупнейшей в Европе фабрикой по созданию литографических сканеров для производства чипов, объявила о том, что ожидает снижения выручки в четвертом квартале. Об этом пишет издание MarketWatch.

Несмотря на то, что в третьем квартале удалось увеличить прибыль на 64%, компания ожидает, что в четвертом квартале столкнется с сокращением производства оборудования, а следовательно падением выручки. На фоне этих заявлений акции компании на бирже просели на 2%.

"Очевидно, что это не уникальное явления для рынка электроники. Мы читаем об этом в газетах каждый день. В нынешних условиях все наши клиенты настаивают на том, чтобы как можно быстрее получить оборудование, но это сделать технически невозможно", - финансовый директор компании Роджер Дассен.

По его словам, проблема нехватки чипов особенно востребована на рынке смартфонов и серверов.