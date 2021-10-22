Новости

"Прогресс МС-17" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС 08:10
Производители предупредили о росте цен на мясо и колбасу 07:50
Песков: Речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом 07:42
Бразилия потребует экстрадиции блогера "болсонариста" из США 06:58
На Сахалине рассказали об ограничениях в нерабочую неделю 06:50
Трутнев поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в регионах ДФО 06:30
Врач: Аллергия может быть абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID 06:19
Житель Благовещенска оказался единственным пассажиром рейса в Якутск 06:16
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем 05:40
На съемках фильма с Алеком Болдуином погибла женщина 05:20
В Магадане введут QR-коды для посещения общественных мест 04:59
Песков ответил на вопрос о публикации кадров ревакцинации Владимира Путина 04:55
Суд оставил экс-мэра Владивостока Гуменюка под арестом 04:37
В Приморье мужчина погиб под рухнувшим козырьком подъезда 04:22
Reuters: В США испытание гиперзвукового оружия закончилось неудачей 04:10
Две иностранки погибли в результате разборок наркобанд на мексиканском курорте 04:08
Ученые назвали самый эффективный продукт от депрессии 03:50
Пушков раскритиковал заявление генсека НАТО о готовности к диалогу с Россией 03:47
Инфекционист Ищенко: Заболеваемость COVID-19 пойдет на спад в декабре 03:20
Иммунолог Крючков заявил о важности соблюдения сроков ревакцинации от COVID-19 03:15
Врач объяснила высокую смертность от COVID поздним обращением за медпомощью 02:32
Столица Афганистана осталась без электричества после взрыва 02:22
Елизавета II не поехала в Северную Ирландию и провела ночь в больнице 01:40
"Спартак" опустился на последнее место в своей группе Лиги Европы 01:22
В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршрутным такси 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
22.10.2021 07:50
Рубрика: Экономика

Производители предупредили о росте цен на мясо и колбасу

Текст: Евгения Думанская
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Ряд крупнейших компаний, производящих мясную продукцию, уведомил ритейл о повышении цен на свои товары в ближайшие несколько недель. Об этом рассказали представители торговых сетей.

Фото: istock
Эксперт не исключил роста цен на алкоголь к Новому году

О росте цен заявили производители мяса - говядина и свинина могут подорожать на 10-20 процентов, куриное филе - на 7 процентов. Подорожает и продукция из мяса, например, куриный шницель - на 18 процентов, а сосиски и салями - на 10 процентов.

Согласно сведениям АКОРТ, большинство поставщиков категории "мясо" направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10 процентов. В магазинах рассказали о получении предупреждений о росте цен вплоть до 25 процентов, в зависимости от вида продукта.

Как пишут "Известия", производители объясняют рост цен на продукцию подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в августе и сентябре цены на мясо оказались на рекордном уровне. Так, курятина подорожала на 50 процентов по сравнению с прошлым годом - до 160 рублей за килограмм тушки. Говядина за год выросла на 20 процентов.

Экономика Товары и цены Экономика АПК

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2"
Пушков раскритиковал заявление генсека НАТО о готовности к диалогу с Россией
Песков: Речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом
В режиссера и оператора фильма "Ржавчина" стрелял Алек Болдуин
Иммунолог Крючков заявил о важности соблюдения сроков ревакцинации от COVID-19
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию