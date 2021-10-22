Производители предупредили о росте цен на мясо и колбасу

Ряд крупнейших компаний, производящих мясную продукцию, уведомил ритейл о повышении цен на свои товары в ближайшие несколько недель. Об этом рассказали представители торговых сетей.

О росте цен заявили производители мяса - говядина и свинина могут подорожать на 10-20 процентов, куриное филе - на 7 процентов. Подорожает и продукция из мяса, например, куриный шницель - на 18 процентов, а сосиски и салями - на 10 процентов.

Согласно сведениям АКОРТ, большинство поставщиков категории "мясо" направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10 процентов. В магазинах рассказали о получении предупреждений о росте цен вплоть до 25 процентов, в зависимости от вида продукта.

Как пишут "Известия", производители объясняют рост цен на продукцию подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в августе и сентябре цены на мясо оказались на рекордном уровне. Так, курятина подорожала на 50 процентов по сравнению с прошлым годом - до 160 рублей за килограмм тушки. Говядина за год выросла на 20 процентов.