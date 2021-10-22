Работодатели рассказали о своем отношении к самозанятым

Больше половины российских работодателей хоть единожды, но привлекали самозанятых к работе. Об этом рассказали в Центре исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ). Так, 50,5% работодателей заявили, что у них есть опыт работы с самозанятыми, большинство считают его положительным, 15% заявили, что пока еще присматриваются, а 11% сказали, что не готовы к такому сотрудничеству.

"Не все работодатели хотят взаимодействовать с самозанятыми, потому что при заключении трудового договора с ними приходится отказываться от жестких рамок", - пояснил замдиректора ЦИПРЭ Владимир Дробышевский. Он подчеркнул, что работодателей, готовых работать с самозанятыми, сегодня в пять раз больше.

По его словам, самозанятые - это уже полноценный элемент всей экономики России, а не только отдельная "новая экономика", как считалось ранее.

Всего в России зарегистрировано более 2,5 млн самозанятых. Основные направления их деятельности - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Большинство из них - те, кто решил легализовать так называемую подработку: например, учителя, которые в свободное от основной работы время занимаются репетиторством. Помимо этого, статус самозанятого россияне чаще всего выбирают из-за простоты отчетности для налоговой и пониженной налоговой ставки.