РАНХиГС и Росимущество запустили новый учебный курс

В РАНХиГС при участии Росимущества создана базовая кафедра и научно-образовательный центр "Управление государственным и муниципальным имуществом". Это профильная площадка, обучаться на которой можно и заочно и дистанционно, из любого региона страны.

Сегодня здесь уже проходят обучение студенты магистратуры по программам "Управление государственным и муниципальным имуществом" и "Юрист имущественного комплекса", а также слушатели различных программ повышения квалификации в этих сферах.

- Научно-образовательный центр − кузница кадров, - отметил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов, - Уверен, что обучение на нашей уникальной кафедре будет востребовано для специалистов со всей страны.

По словам директора НОЦ "Управление государственным и муниципальным имуществом", и.о. заведующего Базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом Ивана Данилова обучение совместит в себе теорию и практику.

- Мы планируем также привлекать зарубежных преподавателей и организовывать российские и международные научные конференции совместно с Росимуществом, - рассказал Игорь Данилов. - Сейчас на двух курсах у нас учатся 78 студентов магистратуры, первый выпуск будет уже в 2022 году. Более 300 человек уже прошли или проходят курсы повышения квалификации. Большой популярностью пользуются программы "Основы управления государственным и муниципальным имуществом" и "Корпоративный директор".

На 2022 год запланировано расширение тематики курсов. Появятся программы обучения корпоративному управлению холдингов, методикам выявления и отчуждения непрофильных активов в акционерных обществах, ведению закупочной деятельности и многому другому.

Выпускники базовой кафедры и слушатели курсов смогут рассчитывать на хороший карьерный рост в Росимуществе, Министерстве финансов, госкорпорациях, акционерных обществах с государственным участием.