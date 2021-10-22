Александр Кержаков отсудил у воронежской фирмы 290 миллионов рублей

Футболист и главный тренер ФК "Нижний Новгород" Александр Кержаков выиграл под Воронежем суд против ООО "Модуль". Фирма задолжала Александру Анатольевичу более 290 миллионов рублей и по доброй воле возвращать их не собиралась.

Кержаков подал иск, который был полностью удовлетворен Панинским районным судом 20 октября. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, предупредили в пресс-службе суда.

Ранее в Воронеже был осужден предприниматель, выманивший у футболиста почти 340 миллионов рублей якобы на строительство нефтеперерабатывающего завода.