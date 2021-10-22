Атмосферное давление в Москве понизилось до столетнего минимума

В ночь на 22 октября на метеостанции ВДНХ атмосферное давление упало до 730,9 мм (974,2 гПа). Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Понизил давление атлантический циклон. В текущем столетии в столице в этот день ни разу не было столь низкого давления - почти на 20 единиц ниже нормы.

"В течение дня 22 октября оно может еще понизиться, но до рекордных значений не упадет, - рассказали в Метеобюро. - Самое низкое давление отмечалось в этот день в 1978 году. Тогда барометры показали 728,9 мм (971,8 гПа).

Кстати, днем воздух прогреется до +11 °C, порывы ветра достигнут 20 м/с.