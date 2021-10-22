Четыре человека погибли в аварии под Владимиром

В 3.30 ночи 21 октября на 187-м километре трассы в Судогогском районе Владимирской области Mercedes, в котором ехали из Москвы в Канаш водитель и девять его пассажиров, врезался в стоявшую на обочине фуру - тягач Scania, запряженный в низкий трейлер с массивным контейнером и торчащей назад могучей рамой. Столкновение оставило на ней лишь царапины.

С микроавтобусом все намного хуже: четыре человека погибли на месте, еще шестерых - в том числе водителя, - доставили в больницу Владимира. "Двое пострадавших находятся в реанимации. Один в тяжелом состоянии, другой - в крайне тяжелом", - сообщил врио владимирского губернатора Александр Авдеев. Еще три человека были госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы, один отпущен лечиться домой.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Выясняются личности пострадавших и другие подробности аварии. Хотя возможную ее причину в Следственном комитете уже назвали. "По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем", - рассказала "РГ" представитель управления СКР по Владимирской области Мария Серова.