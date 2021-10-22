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Рубрика: Общество

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Текст: Ирина Огилько
По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице ожидается ветер порывами до 20 м/с.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На круглосуточное дежурство переведены 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. "Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Куксин
Вопрос читателям: Вы с погодой дружите?

Под особым контролем - объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

Жителей предупредили об ухудшении погоды, разослав смс-сообщения, на видеоэкранах транслируются схожие сообщения.

Власти призвали жителей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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