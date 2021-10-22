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22.10.2021 12:24

Ивановская область получит бюджетный кредит на развитие инфраструктуры

Федеральные средства позволят построить инженерные сети в Иванове, Ивановском районе и Наволоках. Выделение средств одобрил президиум Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. В заседании участвовал глава региона Станислав Воскресенский.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

- Ивановской области одобрен кредит в размере 2,65 миллиарда рублей сразу на четыре проекта. Проектами предусмотрено устройство объектов водо-, газо- и электроснабжения в городах Иваново, Наволоки и Ивановском районе. Это необходимо в том числе для комплексного развития особой экономической зоны "Иваново" и ТОСЭР "Наволоки", - сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: Правительство Ивановской области
Площадку для ОЭЗ "Иваново" полностью обеспечат инфраструктурой

Часть средств перечислят на подготовку площадки для ОЭЗ "Иваново" в областном центре - на участках общей площадью 53,2 гектара уже начались работы по строительству инфраструктуры.

- Важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места, - отметил при недавнем визите на площадку губернатор Станислав Воскресенский.

Более 270 миллионов рублей направят на строительство сетей газо-, водо- и электроснабжения, а также дорог для ТОСЭР "Наволоки", где продолжится реализация инвестпроектов. В Ивановском районе планируют провести инженерные сети к новой инвестиционной площадке.

Реализация проектов на этих территориях позволит, как ожидается, создать более тысячи рабочих мест.

Часть бюджетного кредита направят на развитие территории Больших ивановских мануфактур в центре города. Там планируют построить свыше 150 тысяч квадратных метров жилья и университетский кампус. Проект реализуется совместно с группой компаний "Родина" при поддержке ДОМ. РФ.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

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