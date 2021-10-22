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22.10.2021 16:10

Как будет жить Липецкая область в нерабочие дни

В Липецкой области нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. В это время в регионе вводится ряд ограничений, цель которых - разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба отметил, что предлагается сформировать дежурные группы в детских садах и начальных классах. Вузы, колледжи, техникумы и школы, в которых учатся по триместрам, перейдут на дистанционное обучение с 1 по 3 ноября.

Фото: Администрация Липецкой области
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Школы и колледжи искусств уйдут на каникулы. Театры, библиотеки, музеи и другие учреждения культуры перейдут на дистанционный формат работы. Театр кукол, театр имени Льва Толстого, филармония, Унион, краеведческий музей будут работать в течение недели, но для их посещения жителям необходимо будет предоставить QR-коды.

- Мы вывели дополнительное количество врачей, экипажей скорой помощи, нормализовали рабочие процессы ПЦР-лабораторий, выстроили схему экспресс-тестирования, закупили дополнительные лекарства. Открываются новые госпитали. Очень жестких ограничений, как в других регионах, мы вводить не планируем, - сказал Игорь Артамонов.

В настоящее время в регионе первым компонентом вакцины привиты более 460 тысяч человек, охват взрослого населения составил 50 процентов. Как рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин, ежедневно прививаются первым компонентом около трех тысяч человек.

В семи инфекционных госпиталях региона функционируют 3 тысячи коек, из них 250 оборудованы аппаратами ИВЛ. Запущен инфекционный госпиталь на базе Данковской ЦРБ на 150 коек. В ближайшее время будет открыт госпиталь на 150 коек на базе Усманской ЦРБ. Получают стационарное лечение более 2,4 тысячи человек, свободный коечный фонд составляет 19,3 процента.

Фото: Администрация Липецкой области
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В амбулаторно-поликлинической службе начали работать 246 студентов разных курсов региональных медицинских колледжей, пять ординаторов в качестве участковых врачей-терапевтов. Дополнительно в поликлиники направлены 83 студента выпускных курсов медицинских колледжей. Для усиления скорой медицинской помощи направлены 32 студента выпускных курсов.

Временно приостановлена диспансеризация взрослого населения, деятельность физиотерапевтических, массажных кабинетов поликлиник, что позволило перевести на работу с заболевшими восемь врачей и 175 средних медицинских работников. В медучреждения передано 22 тысячи экспресс-тестов. При обслуживании первичных вызовов на дом пациентам старше 18 лет при наличии симптомов новой коронавирусной инфекции проводится экспресс-тестирование. Уже обследовано более 7,2 тысячи человек.

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