Лжериелторы в Москве обманули 150 человек

В Москве мошенники предлагали помощь в поиске жилых помещений, сдаваемых в аренду.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что информацию об оказании таких услуг они размещали на сайтах бесплатных объявлений. Люди звонили по указанным в рекламе телефонам и получали предложение приехать в офис компании, расположенный на Кожевнической улице, для заключения договора. Обманутые клиенты вносили предоплату и получали якобы для дальнейшего взаимодействия контакты арендодателя, который в действительности не владел жилплощадью и был участником преступной схемы. Один из мошенников под видом хозяина жилья договаривался с гражданами о времени посещения квартир, а затем под различными предлогами переносил встречи. Затем он и вовсе переставал отвечать на звонки.

Полицейские задержали девятерых подозреваемых. Двое из них ранее были судимы за такие же преступления.

Полицейские считают, что мошенники обманули 150 человек, причинив им ущерб в размере свыше двух миллионов рублей. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.