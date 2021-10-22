Лжериелторы в Москве обманули 150 человек

Новости

В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера 16:11
Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам 15:58
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса 15:57
В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу 15:44
Гарри Ананасов прокомментировал обвинения в адрес режиссера "Ералаша" 15:42
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки 15:41
В "Ералаше" ответили на обвинение своего режиссера в педофилии 15:32
Набиуллина оценила инфляционное давление в России 15:29
МВД предложили дать полномочия по блокировке сайтов криминальных субкультур 15:28
Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина 15:24
Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов 15:20
В Таджикистане белорусский спецназ выдержал испытание песчаной бурей 15:16
Глава МИД Узбекистана: Отношения с РФ находятся на пике своего развития 15:10
Собянин рассказал об уровне заболевамости коронавирусом в Москве 15:07
Кабмин направит более 47 млрд рублей на выплаты больничных 15:03
Роспотребнадзор предупредил о скрытых симптомах полиомиелита 14:59
На ЦКАД перекрыли движение из-за упавшего щита 14:56
От COVID умер барабанщик "Автографа" и "Синей птицы" Сергей Криницын 14:52
Экс-солистка "Ленинграда" обжаловала решение суда по иску к Шнурову 14:43
Участники ОПГ похитили ювелирные изделия на 29 миллионов рублей 14:40
СК просит ареста экс-главы фан-клуба "Спартака", ударившего журналиста 14:35
Сенаторы предложили улучшить схему господдержки аграриев 14:35
Студенты вузов и колледжей в Подмосковье уйдут на каникулы 14:23
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 16:04
Рубрика: Происшествия

Лжериелторы в Москве обманули 150 человек

Текст: Михаил Фалалеев
В Москве мошенники предлагали помощь в поиске жилых помещений, сдаваемых в аренду.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что информацию об оказании таких услуг они размещали на сайтах бесплатных объявлений. Люди звонили по указанным в рекламе телефонам и получали предложение приехать в офис компании, расположенный на Кожевнической улице, для заключения договора. Обманутые клиенты вносили предоплату и получали якобы для дальнейшего взаимодействия контакты арендодателя, который в действительности не владел жилплощадью и был участником преступной схемы. Один из мошенников под видом хозяина жилья договаривался с гражданами о времени посещения квартир, а затем под различными предлогами переносил встречи. Затем он и вовсе переставал отвечать на звонки.

Фото: iStock
В Кирове мошенники обманули певицу, пригласив ее на корпоратив ГИБДД

Полицейские задержали девятерых подозреваемых. Двое из них ранее были судимы за такие же преступления.

Полицейские считают, что мошенники обманули 150 человек, причинив им ущерб в размере свыше двух миллионов рублей. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США
Пострадавшего от выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии