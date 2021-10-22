МЧС: Пожар на пороховом заводе под Рязанью локализован

"В 08:22 (мск) 22.10.2021 поступила информация о пожаре по адресу: Рязанская область, Шиловский район, п. Лесное. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП "Эластик". Угрозы населению нет", - сообщили в пресс-службе МЧС России после возгорания.

По информации с мест от очевидцев, на месте инцидента были слышны взрывы. Известно, что пожар произошел в здании цеха, где производился и хранился порох. Справиться с огнем удалось довольно быстро. Но, к сожалению, инцидент привел к тяжелым последствиям.

"В 09:31 (мск) на месте пожара дана ликвидация открытого горения на площади 160 кв.м. Предварительно пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестна. На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники", - такую информацию распространили в МЧС после того, как на место прибыли пожарные расчеты и удалось справиться с огнем.