Москвичам посоветовали не выходить на улицу во время непогоды

В столице сильный дождь, в некоторых районах города идет дождь с градом. Комплекс городского хозяйства посоветовал москвичам оставаться дома до улучшения погоды.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, во время дождя с градом порывы ветра могут достигать 20 м/с. "Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды", - сообщает канал.

Отмечается, что на улице надо быть предельно внимательным, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, надо соблюдать скоростной режим и дистанцию.