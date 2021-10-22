Москвичи могут меньше платить за услуги ЖКХ

Около 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.

Как сообщает источник, городские власти оказывают всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами. В том числе им предоставляют льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 млн москвичей, большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью. Субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты", - сообщает заммэра Москвы Петр Бирюков.

При этом помощь можно получить двумя способами. Скидкой на оплату услуг, которая закрепляется за гражданином на длительное время, или пожизненно. Всего в Москве 60 категорий льготников. Или оформляется субсидия. Ее получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.

При втором варианте помощи выплаты предоставляются на шесть месяцев. Затем, согласно упрощенной процедуре получения субсидии, которая действует с 1 января 2021 года, для продления заявителю нужно вовремя подать заявление. Остальные операции город сделает сам через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Чтобы оформить субсидию или льготу, нужно зайти на портал mos.ru и выбрать нужную услугу или обратиться в МФЦ.