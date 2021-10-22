Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить

СК готово отправить в суд уголовное дело против Сергея Свитенко, оскорбившего сотрудника полиции в Воронеже.

Это уголовное дело было возбуждено после дорожного конфликта в Воронеже, который вызвал широкий общественный резонанс. Из-за этого расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Свитенко на время следствия суд отправили в камеру. Это было сделано потому, что этот человек уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. И к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Вот что выяснило следствие: Свитенко, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие в Воронеже, после чего попытался скрыться. Но его задержал участковый Евгений Рыбченко. Во время задержания Свитенко несколько раз ударил полицейского и нецензурно ругался.

Следователи "тщательно проанализировали ситуацию, установили и детально исследовали все видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее, и дали правовую оценку действиям всех участников конфликта". В том числе были проверены действия Рыбченко. По мнению следствия, полицейский действовал правильно и законно.